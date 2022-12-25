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彩券行老闆買早餐 竊賊趁虛而入偷走3萬元刮刮樂

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮光復鄉一家彩券行老闆外出買早餐，返回店內打開抽屜時，發現1.5本刮刮樂、159張200元刮刮樂彩券不翼而飛，總共損失為3萬1800元。林姓負責人緊急報案，警方經調閱監視器，發現28歲彭姓男子涉有重嫌，不到2小時就逮到人，查獲竊取的刮刮樂，訊後全案依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，本月19日，光復鄉某投注站林姓老闆認為一大清早沒有客人，先打開鐵門外出買早餐，7時許返回店內打開抽屜時，發現1.5本刮刮樂、159張刮刮樂彩券消失，趕緊向警方報案。

鳳林警分局光復分駐所長吳明遠獲報後，立即啟動鷹眼小組，經調閱案發現場及附近路口監視器，發現有一男子趁店內無人看管時趁虛而入，打開抽屜偷走刮刮樂彩券，並騎乘重機車逃離現場。

警方多方查證後，鎖定28歲彭姓男子涉有重嫌，立即通報線上警網追查，於2小時內查獲竊嫌，並起獲竊取刮刮樂，經林姓老闆清點無誤，訊後全案依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，本案2小時內迅速查獲竊嫌，並起獲全數刮刮樂彩券，得以保住民眾財物，有效安定民心，呼籲民眾對所屬財物保管應謹慎小心，切勿一時疏忽，造成自身財物損失。

花蓮光復鄉一家彩券行老闆出沒買早餐，竊賊趁虛而入偷走3萬元刮刮樂。圖／警方提供
花蓮光復鄉一家彩券行老闆出沒買早餐，竊賊趁虛而入偷走3萬元刮刮樂。圖／警方提供
彭姓男子偷走3萬元刮刮樂，立即騎機車逃逸。圖／警方提供
彭姓男子偷走3萬元刮刮樂，立即騎機車逃逸。圖／警方提供

刮刮樂 彩券行 花蓮

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