彩券行老闆買早餐 竊賊趁虛而入偷走3萬元刮刮樂
花蓮光復鄉一家彩券行老闆外出買早餐，返回店內打開抽屜時，發現1.5本刮刮樂、159張200元刮刮樂彩券不翼而飛，總共損失為3萬1800元。林姓負責人緊急報案，警方經調閱監視器，發現28歲彭姓男子涉有重嫌，不到2小時就逮到人，查獲竊取的刮刮樂，訊後全案依竊盜罪嫌移送法辦。
警方表示，本月19日，光復鄉某投注站林姓老闆認為一大清早沒有客人，先打開鐵門外出買早餐，7時許返回店內打開抽屜時，發現1.5本刮刮樂、159張刮刮樂彩券消失，趕緊向警方報案。
鳳林警分局光復分駐所長吳明遠獲報後，立即啟動鷹眼小組，經調閱案發現場及附近路口監視器，發現有一男子趁店內無人看管時趁虛而入，打開抽屜偷走刮刮樂彩券，並騎乘重機車逃離現場。
警方多方查證後，鎖定28歲彭姓男子涉有重嫌，立即通報線上警網追查，於2小時內查獲竊嫌，並起獲竊取刮刮樂，經林姓老闆清點無誤，訊後全案依竊盜罪嫌移送法辦。
警方表示，本案2小時內迅速查獲竊嫌，並起獲全數刮刮樂彩券，得以保住民眾財物，有效安定民心，呼籲民眾對所屬財物保管應謹慎小心，切勿一時疏忽，造成自身財物損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言