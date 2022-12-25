影／走偏路賺外快 21歲車手替詐團取卡被逮
屏東21歲錢姓男子在工地靠打零工維生，為賺取外快，加入詐騙集團，幫忙拿取受害者提款卡，藉此領取1000多元報酬；未料，日前遭詐受害者報案，警與受害者聯手，假意配合約定交付提款卡，並在旁埋伏；眼看錢男前來取卡，員警一舉逮人，警詢後，將他依詐欺罪移送。
仁武警分局大社分駐所12月19日晚上10時許，接獲22歲林男報案稱，遭詐騙集團以解除分期付款的手法騙取5000多元，員警協助被害人製作筆錄圈存匯款帳戶後，該詐騙集團仍窮追不捨持續聯絡林，要求交付銀行金融卡。
面對詐騙集團予取予求，警方便與林男聯手，假意配合詐騙集團，將金融卡置於市區某大賣場指定位置，並在約定20日下午5時許，派4名員警喬裝成路人及店員在一旁等候。
過程中，埋伏約2個小時，終於在當晚7時許，等到錢男前來拿取金融卡，警見狀，立刻上前逮人。
據了解，錢男為屏東人，以在工地當臨時工為業，有妨害秩序前科，落網後，經警方曉以大義，才坦承為了賺外快，加入詐團協助拿取被害人信用卡；但問及酬勞，他則說，每次成功取卡就能獲得1000多元。
未料，錢男不僅錢沒賺到，還遭警逮捕，警詢後，將他依詐欺罪移送，並向上追溯詐騙集團成員。
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