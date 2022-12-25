婦人搭火車突倒地休克 民眾熱心CPR+PAD救回一命

53歲黃姓女子昨天下午在新北市汐止火車站搭車，不明原因突然倒地、沒了呼吸心跳，有民眾見狀，熱心CPR後使用PAD電擊，119趕抵接手，送醫急救，成功將人從鬼門關前救回。新北消防局讚許熱心民眾第一時間伸出援手救人，指出公眾場所多設有PAD，鼓勵大家熟悉，也說「PAD透過語音指示就可操作，十分簡單」。

新北消防局昨天下午5點51分獲報，汐止火車站第一月台有民眾沒了生命跡象，3分鐘後抵達現場，台鐵站務人員說「有民眾剛剛及時CPR、用PAD電擊」，救護人員接手評估，患者黃女有恢復些微呼吸，但意識仍模糊，緊急送醫急救，她恢復生命跡象，可以應答，幸運保住一命。

新北消防局指出，到院前心臟停止是急症中的急症，要成功救活患者，需仰賴到院前生存之鏈快速、緊密的連結，像是現場民眾的第一時間反應，以及119救護員的處置等。

新北消防局說，快速、緊密的「生存之鏈」，包括以下5步驟，盡早打119、儘早高品質CPR、儘早施行AED電擊、儘早高級心臟救命術、整合性復甦後照護。

新北消防局說，當患者處於OHCA（心肺功能停止）狀態，人類腦細胞4分鐘後，就會因缺氧受損，10分鐘後將產生不可逆的腦死，因此鼓勵民眾熟悉CPR以及PAD，也直言「現在公眾場所多設置PAD，PAD非常簡單，透過語音指示，即便沒受過急救訓練的人也能操作」。