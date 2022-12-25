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移民署前進台大 關心外國學生在台生活

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
移民署前進校園辦座談會，關心外國學生在台適應問題。記者邱奕能／翻攝
移民署前進校園辦座談會，關心外國學生在台適應問題。記者邱奕能／翻攝

外國學生在台居留身分、生活適應及人身安全等議題，是各界關心議題。移民署北區事務大隊台北市服務站與台灣大學日前共同辦理外國學座談會，利用午餐時段與學生進行交流，關懷百位外國學生在台生活適應情形。

移民署表示，在這場午餐座談會上，台北市服務站首先表達移民署對外國學生在台生活適應的重視，並由移民官以中、英文詳細說明學生居留證線上申辦方式、常見問題及基本法律知識，希望降低外國學生因不熟悉線上系統操作，或疏忽步驟而導致無法順利申請居留證的比例。

在外國學生人身安全議題上，移民官則是透過案例分享方式，將實務上人口販運真實案例，轉化成一則則生活故事，使外國學生透過生動的故事，體會人口販運之於人權侵害的嚴重性。最後，以播映動畫短片為結尾，提醒學生對於人身安全的基本警覺徵狀。

外國學生在巡迴座談上反應熱烈，詢問居留證線上申辦系統操作方式及居留延期流程等相關議題，並分享對於在台生活的期待及未來生涯規畫，氣氛融洽。 

台北市服務站主任蘇慧雯指出，希望外國學生來台都能順利達成自己的生涯規畫，在逐夢的同時，也要注意防範人口販運的重要性，如自身有身分證明或旅行文件被扣留、收入遭到不當剋扣、遭受虐待或不當債務約束等情形，可撥打人口販運通報專線報案。

移民署 北市 動畫

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