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一家3口南投仁愛露營開瓦斯暖爐 昏倒帳內 疑一氧化碳中毒

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一家3口南投仁愛露營開瓦斯暖爐 昏倒帳內 疑一氧化碳中毒

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台中市曾姓一家三口與友人到南投仁愛一處露營區露營，入夜天冷於帳內使用瓦斯暖爐取暖，疑因通風不良，導致一氣化碳中毒，3人陷入昏迷，所幸友人及時發現通報119，送醫後恢復意識，目前接受高壓氧治療，詳細肇因待進一步調查。

據了解，曾姓夫妻與女兒一家三口昨天與友人相約到南投仁愛露營，眾人於萬大水庫旁一處露營區搭帳篷過夜，但山區入夜寒冷，氣溫僅1至3度，曾男一家疑為取暖，在營帳內使用瓦斯暖爐，疑因帳內通風不良，造成一氧化碳中毒

事發當下，曾男友人剛好過去找他們，發現他們一家三口躺在帳內失去意識，且現場有異味，驚覺不對勁，立刻將3人安置於室外，並通報119緊急送醫，而南投縣消防局獲報後隨即調派鄰近的消防分隊趕往救人。

南投縣消防局指出，今上午7時許獲報有民眾疑一氧化碳中毒，當下調遣仁愛、埔里、中心碑消防分隊救護車馳援，將3人送往埔里基督教醫院，而途中持續給氧救治，3人到院前恢復意識，之後轉送中國醫藥大學附設醫院接受高壓氧治療。

消防人員表示，經詢問現場民眾，案發當時在現場有聞到瓦斯味，研判可能是在營帳內使用燃燒罐裝瓦斯的暖爐取暖造成，但詳細原因係因罐裝瓦斯安裝不良、通風不良導致燃燒廢氣無法排出等，造成人員不適，有待進一步調查釐清。

消防局則呼籲，寒流來襲，氣溫驟降，民眾在日常生活中應注意防範居家一氧化碳中毒意外，不論是使用燃氣設備洗澡或取暖，務必保持通風，居家應選用有強制排氣功能的熱水器或電熱水器，將廢氣排出屋外，避免憾事發生，以確保安全。

台中市曾姓一家三口到南投仁愛一處露營區露營，疑在帳內使用瓦斯暖爐取暖，導致一氣化碳中毒。圖／讀者提供
台中市曾姓一家三口到南投仁愛一處露營區露營，疑在帳內使用瓦斯暖爐取暖，導致一氣化碳中毒。圖／讀者提供
台中市曾姓一家三口到南投仁愛一處露營區露營，疑在帳內使用瓦斯暖爐取暖，導致一氣化碳中毒。圖／讀者提供
台中市曾姓一家三口到南投仁愛一處露營區露營，疑在帳內使用瓦斯暖爐取暖，導致一氣化碳中毒。圖／讀者提供
台中市曾姓一家三口到南投仁愛一處露營區露營，疑在帳內使用瓦斯暖爐取暖，導致一氣化碳中毒。圖／讀者提供
台中市曾姓一家三口到南投仁愛一處露營區露營，疑在帳內使用瓦斯暖爐取暖，導致一氣化碳中毒。圖／讀者提供

一氧化碳中毒 露營區 南投

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