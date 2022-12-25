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影／穿這樣也能騙到144萬？ 未成年屁孩偽裝檢察官詐財被捕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

詐騙集團利用未成年人擔任取款車手，一臉稚氣、個頭矮小、身穿休閒服偽裝成檢警人員，根本一點都不像。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團利用未成年人擔任取款車手，一臉稚氣、個頭矮小、身穿休閒服偽裝成檢警人員，根本一點都不像。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區1名61歲婦人遇到詐騙集團，連續3次共交出144萬元給假檢警「扣押財產」，第四次被要求再交48萬才報案。警方20日趁面交逮捕車手，發現不僅一臉稚氣未成年，且個頭矮小身穿休閒服，不禁搖頭，「這樣也能偽裝成檢警？」

據了解，婦人聲稱12日接到「高雄地檢署」電話，通知她涉嫌詐欺案件，必須提領存款交付現金給地檢署「扣押財產」，已於13、14、15日面交3次給「檢警人員」，共交出144萬元。

未料20日再次接到電話，要求當天再交付48萬元，婦人才驚覺可能被騙，報警求助。蘆洲派出所所長洪澤宇指出，警方設計安排婦人帶著1大疊玩具鈔票，只有最上面1張是真的千元鈔，依約定時間、地點前往。

員警20日上午11時30分左右，埋伏在蘆洲區中山一路197巷內，趁雙方面交逮捕取款車手和躲在一旁把風的21歲鍾姓男子，查扣1張假的地檢署公文、4支手機。

最令警方訝異的是，取款車手全身穿著休閒服，一臉稚氣、個頭矮小，根本未成年，怎麼看都不像地檢署或警方人員，偽造的地檢署公文也是粗糙、假到不行，忍不住猛搖頭，「這樣也能騙到144萬？」

警詢後將2名嫌犯依詐欺、偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦，查扣的手機送交數位鑑識，溯源繼續追查幕後詐騙集團。

警方設計逮捕詐騙集團車手，讓被害婦人帶著一大疊玩具鈔去面交，只有最上面1張是真鈔。記者林昭彰／翻攝
警方設計逮捕詐騙集團車手，讓被害婦人帶著一大疊玩具鈔去面交，只有最上面1張是真鈔。記者林昭彰／翻攝
詐騙車手身上的假地檢署公文，品質粗糙、假到不行。記者林昭彰／翻攝
詐騙車手身上的假地檢署公文，品質粗糙、假到不行。記者林昭彰／翻攝
警方設計逮捕詐騙集團取款車手，發現他一臉稚氣根本未成年。記者林昭彰／翻攝
警方設計逮捕詐騙集團取款車手，發現他一臉稚氣根本未成年。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 車手

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