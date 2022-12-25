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機車騎錯方向卡軌 釀最美列車EMU3000受損 台鐵求償女騎士76萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

屏東縣崁頂鄉的旗官路平交道今年10月初，一名女騎士因騎錯方向直接將機車騎上軌道，想在軌道上迴轉卻「卡輪」，機車遭台鐵EMU3000型新自強號撞上，雖女騎士緊急逃開沒受傷，但因一時疏忽導致新自強號受損、13列次受影響，台鐵表示，將向女騎士求償76萬1622元。

該女騎士在10月7日晚間7時07分左右，行經屏東南州至潮州間的旗官路平交道時，因不知名原因突然左轉，往鐵軌騎過去，隨後才發現騎錯路。女騎士起初嘗試將機車拽離軌道，但機車仍卡在軌道上動彈不得，之後一度離開機車後，又回到機車旁打開置物箱拿東西。

之後平交道警示燈響起，女騎士趕緊向一旁保全求救，保全協助搬到一半時，列車已接近平交道，保全只好先將機車丟下，並示意列車，列車發現時緊急煞車卻已來不及，最終雖沒造成人員傷亡，但新自強號卻因此受損。

台鐵表示，機車當時騎上鐵軌，已不在電子圍籬的偵測範圍內；平交道警報作動，該女騎士前往保全處求救，平交道障礙物偵測系統偵測到民眾啟動告警，保全欲拖離摩托車時，列車已接近平交道發現路線摩托車緊急煞車已不及。

台鐵表示，此事件造成EMU3000型新自強號車輛受損，部分修理費用41萬1622元、營業損失35萬元，共計76萬1622元，台鐵局將啟動求償動作。

台鐵表示，此事件造成EMU3000型新自強號車輛受損，部分修理費用41萬1622元、營業損失35萬元，共計76萬1622元，台鐵局將啟動求償動作。台鐵EMU3000型新自強號示意圖。本報資料照片
台鐵表示，此事件造成EMU3000型新自強號車輛受損，部分修理費用41萬1622元、營業損失35萬元，共計76萬1622元，台鐵局將啟動求償動作。台鐵EMU3000型新自強號示意圖。本報資料照片

保全 台鐵

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