影／平安夜不平靜！桃園7車連環車禍 5人受傷醫院度耶誕
昨晚耶誕平安夜，桃園市民眾報案中壢區民族路五段、松仁路口發生連環車禍，1輛大貨車與5輛轎車、1輛小貨車疑因未保持車距，發生7車連環車禍事故，造成5人受傷，平安夜在醫院度過，肇事原因正由警方調查釐清。
桃園市消防局表示，119據報，昨晚22時44分中壢區松仁路、民族路五段交叉路口車禍事故，救護人員員救護車、人員前往救護，現場7輛大小貨車、轎車撞擊一片零亂，零件散落，車禍現場發現5名受傷民眾，分別送醫急救。
包括麥姓女子（51歲）、曾姓男子及莊姓男子（28歲）載著3歲幼女及2歲幼子等4人分別受到四肢輕微擦挫傷，均意識清楚，經緊急送醫包紮治療幸無生命危險。
警方、消防局表示，該起連環車禍，疑似駕駛人未保持車距，造成大貨車、5輛轎車發生車禍事故，波及路旁一輛小貨車，形成7輛大小貨車、轎車撞擊車禍，其中莊姓男子一家3口輕傷送醫，該車禍肇事責任、原因將進一步調查釐清。
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