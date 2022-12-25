影／平安夜不平靜！桃園7車連環車禍 5人受傷醫院度耶誕

昨晚耶誕平安夜，桃園市民眾報案中壢區民族路五段、松仁路口發生連環車禍，1輛大貨車與5輛轎車、1輛小貨車疑因未保持車距，發生7車連環車禍事故，造成5人受傷，平安夜在醫院度過，肇事原因正由警方調查釐清。

桃園市消防局表示，119據報，昨晚22時44分中壢區松仁路、民族路五段交叉路口車禍事故，救護人員員救護車、人員前往救護，現場7輛大小貨車、轎車撞擊一片零亂，零件散落，車禍現場發現5名受傷民眾，分別送醫急救。

包括麥姓女子（51歲）、曾姓男子及莊姓男子（28歲）載著3歲幼女及2歲幼子等4人分別受到四肢輕微擦挫傷，均意識清楚，經緊急送醫包紮治療幸無生命危險。