快訊

美國「炸彈氣旋」有多強？有如氣候災難片「明天過後」驚悚畫面曝

博客來「清潔工事件」遇大危機！一文看懂統一集團最強電商如何稱霸台灣網路書店

雙語補助太好拿？ 高教學店騙很大 課程經費全造假

影／平安夜不平靜！桃園7車連環車禍 5人受傷醫院度耶誕

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

昨晚耶誕平安夜，桃園市民眾報案中壢區民族路五段、松仁路口發生連環車禍，1輛大貨車與5輛轎車、1輛小貨車疑因未保持車距，發生7車連環車禍事故，造成5人受傷，平安夜在醫院度過，肇事原因正由警方調查釐清。

桃園市消防局表示，119據報，昨晚22時44分中壢區松仁路、民族路五段交叉路口車禍事故，救護人員員救護車、人員前往救護，現場7輛大小貨車、轎車撞擊一片零亂，零件散落，車禍現場發現5名受傷民眾，分別送醫急救。

包括麥姓女子（51歲）、曾姓男子及莊姓男子（28歲）載著3歲幼女及2歲幼子等4人分別受到四肢輕微擦挫傷，均意識清楚，經緊急送醫包紮治療幸無生命危險。

警方、消防局表示，該起連環車禍，疑似駕駛人未保持車距，造成大貨車、5輛轎車發生車禍事故，波及路旁一輛小貨車，形成7輛大小貨車、轎車撞擊車禍，其中莊姓男子一家3口輕傷送醫，該車禍肇事責任、原因將進一步調查釐清。

聖誕節平安夜，桃園市中壢7輛大小貨車及轎車連環車禍，、造成5人受傷。記者曾增勳／翻攝
聖誕節平安夜，桃園市中壢7輛大小貨車及轎車連環車禍，、造成5人受傷。記者曾增勳／翻攝
聖誕節平安夜，桃園市中壢7輛大小貨車及轎車連環車禍，、造成5人受傷。記者曾增勳／翻攝
聖誕節平安夜，桃園市中壢7輛大小貨車及轎車連環車禍，、造成5人受傷。記者曾增勳／翻攝
聖誕節平安夜，桃園市中壢7輛大小貨車及轎車連環車禍，、造成5人受傷。記者曾增勳／翻攝
聖誕節平安夜，桃園市中壢7輛大小貨車及轎車連環車禍，、造成5人受傷。記者曾增勳／翻攝
聖誕節平安夜，桃園市中壢7輛大小貨車及轎車連環車禍，、造成5人受傷。記者曾增勳／翻攝
聖誕節平安夜，桃園市中壢7輛大小貨車及轎車連環車禍，、造成5人受傷。記者曾增勳／翻攝

車禍 桃園

延伸閱讀

平安夜出生 豐原醫院新兒生報到 成最萌耶誕禮物

耶誕最好禮物 豐原警分局和警友站長贈50雙鞋給弱勢兒童

俄軍平安夜砲擊赫松 澤倫斯基：烏克蘭正對抗邪惡

高雄跨年焰火今晚試施放 平安夜熱鬧繽紛

相關新聞

影／平安夜不平靜！桃園7車連環車禍 5人受傷醫院度耶誕

昨晚耶誕平安夜，桃園市民眾報案中壢區民族路五段、松仁路口發生連環車禍，1輛大貨車與5輛轎車、1輛小貨車疑因未保持車距，發...

影／高雄婦在派出所破口大罵「王八蛋」警露笑容揭原因

高雄陳姓婦人在家接陌生來電，指女兒幫人作保簽本票遭綁，需匯錢贖人，因女兒電話不通，陳急忙到派出所求救，警方研判是常見詐騙...

機車騎錯方向卡軌 釀最美列車EMU3000受損 台鐵求償女騎士76萬

屏東縣崁頂鄉的旗官路平交道今年10月初，一名女騎士因騎錯方向直接將機車騎上軌道，想在軌道上迴轉卻「卡輪」，機車遭台鐵EM...

保全推拋錨機車舊傷復發路倒 冒6度低溫寒風不就醫堅持上班

新北市43歲徐姓男子在龜山地區文化路上某公司擔任保全，今天凌晨上班途經桃園市龜山區振興路時，機車突然故障熄火，他推車不久...

影／婦迷途警只用兩線索找到家 民眾直誇「半仙警」

台中市七旬黃姓婦人因記憶退化，22日外出後迷途，居民找來警方幫忙，警方得知黃婦住在啟聰學校一帶、姓黃，巡佐曾吉男已在地服...

改裝車噪音惹人厭 永康警下重手 連4天取締近50件

改裝車排氣管噪音惹民怨，台南市永康警分局連續4天安排夜間執行取締改裝車專案，共取締46件，警方表示，執勤不會是3分鐘，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。