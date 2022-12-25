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保全推拋錨機車舊傷復發路倒 冒6度低溫寒風不就醫堅持上班
新北市43歲徐姓男子在龜山地區文化路上某公司擔任保全，今天凌晨上班途經桃園市龜山區振興路時，機車突然故障熄火，他推車不久就因腳傷倒地，警方獲報到場發現是油箱見底，替他買油加入才解圍，而徐男不願就醫、執意上班，敬業精神也讓員警十分敬佩。
龜山分局大埔派出所警員許景清、徐偉傑今天凌晨2時許執行巡邏勤務，獲報振興路有男子疑酒駕路倒需要協助，到場才發現這名徐姓男子原來有傷在身，右腳因舊疾嚴重腫脹，經詢問得知他是晚班保全，由新北鶯歌騎機車至要去龜山文化路某公司上班，半途機車卻故障熄火。
徐男表示，由於他才剛到公司任職半年，擔心深夜請假造成公司麻煩，便推著機車四處找車行，但因腿部舊疾受傷未痊癒，6度低溫下疼痛更劇烈，走不到300公尺距離就體力不支倒地。
警方立即通知救護車到場處理，救護人員評估要送醫，但徐男想執意先上班、改天再看醫生，敬業精神讓員警十分感嘆，後來經檢查發現是油表見底，便替他到3公里外的加油站以寶特瓶裝汽油，加入機車後順利發動，目送他離去。
大埔派出所長劉翁宇表示正值寒流來襲，深夜外出要注意身體保暖，使用交通工具要注意車況及油料，如遇到身體不適或其他危險狀況，可立即撥打110報案專線，由警方即時協助處理。
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