影／婦迷途警只用兩線索找到家 民眾直誇「半仙警」
台中市七旬黃姓婦人因記憶退化，22日外出後迷途，居民找來警方幫忙，警方得知黃婦住在啟聰學校一帶、姓黃，巡佐曾吉男已在地服務20年，馬上報出一個姓名，黃婦聽到也直說是孫子姓名，曾吉男確認後，隨即將黃婦平安送回家，民眾也直誇是「半仙警」。
第四警分局春社所巡佐曾吉男、警員林榮輝22日獲報，黃姓婦人（76歲）在南屯區忠勇路附近迷途，附近居民熱心協助，除了關心黃婦可能住居地外，也通知警方報場。
警方到場時，附近民眾仍七嘴八舌拼湊黃婦的住處，得知老嫗住在啟聰學校附近，但不知確切地址，巡佐曾吉男詢問黃婦姓氏，得知姓黃後，隨即向黃婦報出一個姓名，黃婦一聽就說是孫子的姓名，巡佐確認認識的人是黃婦孫子後，即知道黃婦的住址，順利將黃婦送返家。
附近民眾聽到警方僅以姓氏、可能的住處附近，即得知黃婦住址，嘖嘖稱奇，直誇是「半仙警察」，巡佐曾吉男則說，因為已在南屯區有20年的服務經驗，大街小巷十分熟悉，時常對附近居民噓寒問暖，才有「人脈記憶庫」。
春社所長邱柏昌說，民眾家中如有年邁長輩，應隨時關心其動態，減少讓其單獨外出機會，建議若有失智傾向，可至警察局按捺指印建檔，俾利走失時，員警可盡速查證身分聯繫家屬。
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