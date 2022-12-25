快訊

台南民進黨正國會6名議員 發表共同聲明：含淚投給黨證

3度喊「未來4年」 中市長盧秀燕第二任就職：維持輕政治施政風格

引起喉嚨痛的問題五花八門，對症下藥才能真正緩解！7種情況需就醫

影／婦迷途警只用兩線索找到家 民眾直誇「半仙警」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬黃姓婦人因記憶退化，22日外出後迷途，居民找來警方幫忙，警方得知黃婦住在啟聰學校一帶、姓黃，巡佐曾吉男已在地服務20年，馬上報出一個姓名，黃婦聽到也直說是孫子姓名，曾吉男確認後，隨即將黃婦平安送回家，民眾也直誇是「半仙警」。

第四警分局春社所巡佐曾吉男、警員林榮輝22日獲報，黃姓婦人（76歲）在南屯區忠勇路附近迷途，附近居民熱心協助，除了關心黃婦可能住居地外，也通知警方報場。

警方到場時，附近民眾仍七嘴八舌拼湊黃婦的住處，得知老嫗住在啟聰學校附近，但不知確切地址，巡佐曾吉男詢問黃婦姓氏，得知姓黃後，隨即向黃婦報出一個姓名，黃婦一聽就說是孫子的姓名，巡佐確認認識的人是黃婦孫子後，即知道黃婦的住址，順利將黃婦送返家。

附近民眾聽到警方僅以姓氏、可能的住處附近，即得知黃婦住址，嘖嘖稱奇，直誇是「半仙警察」，巡佐曾吉男則說，因為已在南屯區有20年的服務經驗，大街小巷十分熟悉，時常對附近居民噓寒問暖，才有「人脈記憶庫」。

春社所長邱柏昌說，民眾家中如有年邁長輩，應隨時關心其動態，減少讓其單獨外出機會，建議若有失智傾向，可至警察局按捺指印建檔，俾利走失時，員警可盡速查證身分聯繫家屬。

台中市黃姓婦人迷途，資深巡佐僅用姓氏、可能居住位址，即順利送黃婦返家。圖／第四警分局提供
台中市黃姓婦人迷途，資深巡佐僅用姓氏、可能居住位址，即順利送黃婦返家。圖／第四警分局提供
台中市黃姓婦人迷途，資深巡佐僅用姓氏、可能居住位址，即順利送黃婦返家。圖／第四警分局提供
台中市黃姓婦人迷途，資深巡佐僅用姓氏、可能居住位址，即順利送黃婦返家。圖／第四警分局提供

警察

延伸閱讀

台中小貨車與機車碰撞 46歲騎士傷重送醫不治

台中市小貨車與機車碰撞 騎士命危送醫搶救

影／寒流來台中翁醉草叢吐滿臉 警擔心失溫送返家

麵包控暴走！人氣烘焙坊新開幕「全品項買1送1」，必買「爆漿又牽絲的2大麵包天王」

相關新聞

影／無業男搶超商愛心捐獻箱 反遭店員民眾合力壓制

無業呂姓男子今晚在新北市搶超商愛心捐獻箱，逃出店外涉嫌持鋁製球棒攻擊店員，反遭店員與見義勇為民眾合力壓制，新店警方獲報迅...

影／高雄婦在派出所破口大罵「王八蛋」警露笑容揭原因

高雄陳姓婦人在家接陌生來電，指女兒幫人作保簽本票遭綁，需匯錢贖人，因女兒電話不通，陳急忙到派出所求救，警方研判是常見詐騙...

虎尾垃圾場寒天驚傳大火 高速公路都可見濃煙迷漫

雲林虎尾鎮垃圾場今天傍晚驚傳火警，燃燒範圍大，濃煙瀰漫，在強風助長下，連遠在兩公里外的高速公路都可見濃煙密布，雲林縣消防...

影／婦迷途警只用兩線索找到家 民眾直誇「半仙警」

台中市七旬黃姓婦人因記憶退化，22日外出後迷途，居民找來警方幫忙，警方得知黃婦住在啟聰學校一帶、姓黃，巡佐曾吉男已在地服...

改裝車噪音惹人厭 永康警下重手 連4天取締近50件

改裝車排氣管噪音惹民怨，台南市永康警分局連續4天安排夜間執行取締改裝車專案，共取締46件，警方表示，執勤不會是3分鐘，將...

影／76歲婦人寒流半夜迷路走8小時 騎士陪走遇熱心警解危

寒流強天氣冷，一名76歲婦人半夜低溫下迷路，在台中市大安區海岸附近走了8小時，一名熱心騎士陪走正想報案，巡邏員警經過關心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。