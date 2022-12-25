影／婦迷途警只用兩線索找到家 民眾直誇「半仙警」

台中市七旬黃姓婦人因記憶退化，22日外出後迷途，居民找來警方幫忙，警方得知黃婦住在啟聰學校一帶、姓黃，巡佐曾吉男已在地服務20年，馬上報出一個姓名，黃婦聽到也直說是孫子姓名，曾吉男確認後，隨即將黃婦平安送回家，民眾也直誇是「半仙警」。

第四警分局春社所巡佐曾吉男、警員林榮輝22日獲報，黃姓婦人（76歲）在南屯區忠勇路附近迷途，附近居民熱心協助，除了關心黃婦可能住居地外，也通知警方報場。

警方到場時，附近民眾仍七嘴八舌拼湊黃婦的住處，得知老嫗住在啟聰學校附近，但不知確切地址，巡佐曾吉男詢問黃婦姓氏，得知姓黃後，隨即向黃婦報出一個姓名，黃婦一聽就說是孫子的姓名，巡佐確認認識的人是黃婦孫子後，即知道黃婦的住址，順利將黃婦送返家。

附近民眾聽到警方僅以姓氏、可能的住處附近，即得知黃婦住址，嘖嘖稱奇，直誇是「半仙警察」，巡佐曾吉男則說，因為已在南屯區有20年的服務經驗，大街小巷十分熟悉，時常對附近居民噓寒問暖，才有「人脈記憶庫」。