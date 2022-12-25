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改裝車噪音惹人厭 永康警下重手 連4天取締近50件

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

改裝車排氣管噪音惹民怨，台南市永康警分局連續4天安排夜間執行取締改裝車專案，共取締46件，警方表示，執勤不會是3分鐘，將強力執法還給民眾安寧夜晚。

永康警分局說，針對民眾時常反映，改裝車輛出沒路段，本月21日至24日平安夜連續4天，執行取締改裝車專案勤務，特別針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝執行取締。

永康分局交通組組長葉敏旭說，四日取締改裝車合計46件，而今年1月至12月，分局累計規畫執行「取締改裝車」專案性勤務，共計37場次，另律定派出所每日深夜22-06時，於轄區「西勢路與富強路」等14處，及重要路段與改裝車輛易聚集熱點，採多點式守望稽查攔檢勤務，不定時更換執法路段，使有心逃避稽查民眾無所遁形。

他表示，今年度計取締車輛違規擅自變更原有規格設備（改裝燈色及排氣管）計有290件、擅自改裝LED強光燈計有54件、在道路以危險方式駕駛者有69件、通報環保署噪音車檢舉網站13件，合計426件。

警方表示，車頭燈光改裝會造成用路人眩光及行車視線致影響交通安全，違規改裝排氣管產生噪音，易嚴重影響道路周遭住戶、店家與民眾安寧，除面臨行政罰鍰外，監理單位及環保局更會召回臨時檢驗；另民眾如果有發現機動車輛噪音妨害擾寧，可直接採證後，上傳相關採證相片至環保署網頁反映( https://noisecar.epa.gov.tw )，將召回量測噪音，再依噪音管制法查處。

改裝車噪音惹人厭，台南市永康警分局下重手連4天取締近50件。圖 ／民眾提供
改裝車噪音惹人厭，台南市永康警分局下重手連4天取締近50件。圖 ／民眾提供
改裝車噪音惹人厭，台南市永康警分局下重手連4天取締近50件。圖 ／民眾提供
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噪音 環保署 台南

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