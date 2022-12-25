影／高雄婦在派出所破口大罵「王八蛋」警露笑容揭原因

高雄陳姓婦人在家接陌生來電，指女兒幫人作保簽本票遭綁，需匯錢贖人，因女兒電話不通，陳急忙到派出所求救，警方研判是常見詐騙手法，協助聯絡上陳的女兒，陳鬆一口氣，忍不住破口罵詐騙集團「王八蛋」，還說女兒很精明，怎會替人作保，讓警方會心一笑。

警方指出，66歲的陳姓婦人，前天上午急忙進入鳳山警分局新甲派出所報案，警方問陳發生何事，陳說，在家中接獲電話，對方指女兒幫人作保，簽下本票後，因女兒友人付不出錢，因此綁架她女兒，要求她付贖金贖人。

陳婦對警方表示，當下曾打電話向女兒查證，但女兒電話一直打不通，才向警方求助；警方聽完陳的陳述，研判是詐騙集團的老哏，協助陳婦聯絡上女兒。

陳婦確定女兒平安無事後，忍不住當場在派出所破口大罵，「詐騙集團好壞喔，還懂得兩邊打電話，好凶啊，王八蛋」，並說女兒精的和猴子一樣，怎麼會和人作保，前後態度反差，令警方聞言也會心一笑。