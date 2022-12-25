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影／76歲婦人寒流半夜迷路走8小時 騎士陪走遇熱心警解危
寒流強天氣冷，一名76歲婦人半夜低溫下迷路，在台中市大安區海岸附近走了8小時，一名熱心騎士陪走正想報案，巡邏員警經過關心，查出婦人身分，護送她回家。
台中市警察局大甲分局海墘派出所所長許棋舜、警員林宥辰日前夜間巡邏，經大安區大安港路與東西七路口，看見一名騎士及老婦走在路中，員警上前關懷，才知騎士發現婦人在寒夜中獨自行走，正值寒流來襲海風強勁，婦人在強風一中直走，但腳步鋃鐺不穩，行走在路上險象環生，騎士正打算向員警求助時，剛好遇見巡邏員警。
76歲婦人獨自在寒冬中已走8小時，她從中午外出後就迷路找不到回家的路，員警考量寒流來襲溫度低和婦人身體狀況，帶她回派出所安置並查證身分，她言詞反覆又有中聽，溝通困難，無法辨識身分，因此聯絡多位轄區民力及資深員警探詢，多方努力下，總算順利查到她身分。
婦人雖與兒子同住，但兒子常借酒澆愁，對母親疏於照顧，員警提供婦人水及乾糧並讓她稍微休息後，聯繫家屬，再護送回家，家屬及鄰居對員警熱心協助，深表感謝。
大甲警分局長吳燕山表示，員警能秉持同理心，積極為民服務之精神實為員警表率，他也呼籲，家中有易走失親屬或年幼兒童，應掛上防走失手鍊及在衣服繡上姓名電話，以便能迅速聯繫通知家屬，避免發生危害。
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