影／七旬婦搭公車掉包包急哭 珍貴已逝父母照失而

台中市七旬徐姓婦人在21日搭公車時，不慎將裝有財物、手機、以及已過世父母照片的包包，急著找警方求助，徐婦僅記得公車有四數字，邊說邊哽咽，警方比對公車路線圖後，順利替徐婦找回有父母回憶的包包。

第三警分局健康所巡佐林建民、警員洪佳玉，21早上8點多在南區復興路段處理交通事故時，徐姓婦人（72歲）從計程車下來，急忙跑向警方求助。

徐婦一邊向警方說明、一邊哽咽，一早搭乘公車要去買菜，她急著下車卻不小心把包包遺留在車上，包含證件、存摺、手機及上萬元現金等等都在裡面，只知道有公車有四個數字。

警方在事故排除後，將徐婦載往附近國小前的公車站牌，比對公車路線圖後，發現彰化客運路線與徐婦所述吻合，便撥打客服電話告知狀況，客服十分熱心同步與司機連線。

警方等候客服回覆時，徐婦提到包包內還有已過世父母照片，心急的快哭了出來，警方連忙安撫情緒，電話那頭也傳來好消息，司機在車內找到包包，正在返程途中，不到一會兒便到達國小，順利找回徐婦遺留包包。

徐婦，自己沒有其他家人，也不知道找誰幫忙，原本利用身上僅有敬老愛心卡，搭計程車要去攔截回程公車，路過見到警方執勤便下車求助，對於能夠順利找回包包感謝不已，衷心祝福員警平安健康，更直言要留下警方姓名寫信感謝但遭警方婉拒。