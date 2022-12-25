耶誕最好禮物 豐原警分局和警友站長贈50雙鞋給弱勢兒童

台中市豐原警分局去年耶誕夜，邀請轄區獨居長者與啟智學童到分局吃火雞大餐，今年則邀一名警友站長合贈50雙鞋給南投仁愛之家兒童，每位兒童收到新鞋都開心說謝謝。

豐原分局去年耶誕節邀獨居長者和弱勢兒童一起到分局用餐，唱歌跳舞同歡，今年的平安夜一樣行善，豐原分局有一名警友站長是鞋商，平日慷慨樂善好施，豐原分局這次找他一起做善事。

這名警友站長捐50雙鞋子，與警方一起送給南投仁愛之家的兒童，站長請分局代為轉送，還要求為善不欲人知，不要對外說出他身分。