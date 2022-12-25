苗栗增加夜間警環監稽查 查獲改裝車噪音破百分貝

苗栗縣警察局協調環保及監理單位12月19日首次出擊，在苗栗市民族路、忠孝路攔查15輛轎車，取締5輛噪音超標，其中1輛改裝車高達103分貝，裁罰1800元至3600元，並限期改善。

夜間改裝排氣管噪音車影響安寧，縣警察局局長陳武康特別要求交通隊，加強編排夜間聯合稽查勤務次數，協調環保及監理單位，首次於19日晚上9點至11點在苗栗市民族路、忠孝路口，實施封閉式路檢暨聯合稽查。

2個小時攔查15輛汽、機車，其中有5輛經檢測，未符合法令規定，還有1輛轎車噪音103分貝，超過管制標準，環保局當場開立檢測紀錄單，並依據噪音管制法，裁處1800元至3600元罰鍰，通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰，直到複驗合格。