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最高時速122公里飆速 苗栗市至公路柑園2個月取締294件

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市至公路在新川里柑園危險路段，警方分析超速是肇事主因，今年11月、12月取締294件，其中，車速最高達到時速122公里，嚴重超速62公里，可處6000元至2萬4000元罰鍰。

一輛機車12月22日中午在苗栗市至公路柑園路段，撞及路旁護欄，28歲男騎士翻落農田，送醫傷重不治，附近居民都說車禍頻傳，根據苗栗警察分局統計，今年同一個路段已發生2起死亡車禍，4件受傷事故。

苗栗縣警局交通隊分析，至公路柑園路段地處郊區，後龍鎮往苗栗市東向車道，過了五福宮後一段直路再微向左彎，有些車輛容易超速失控釀成事故，警方上個月起加強取締，至今294件，並將持續機動性測速，希望減少意位發生。

警方說，柑園路段速限每小時60公里，取締超速破百公里有14件，11月29日下午1點44分測到最高122公里，嚴重超速62公里，道路交通管理處罰條例視為危險駕駛，處6000元至2萬4000元罰鍰，當場禁止駕駛，並吊扣汽車牌照6個月。

警方上個月29日在苗栗市至公路在新川里柑園測到時速122公里轎車，嚴重超速62公里。記者范榮達／翻攝
警方上個月29日在苗栗市至公路在新川里柑園測到時速122公里轎車，嚴重超速62公里。記者范榮達／翻攝

車禍 警察

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