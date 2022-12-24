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高市透天厝寒夜起火　火煙瀰漫如墜雲霧男屋主被救出

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區旅順街一棟老舊透天厝，今晚8時58分許，傳出火警，由於屋內堆積馬達及資源回收物，火勢一發不可收拾，消防局出動19車46人前往搶救，火煙在風勢助長下蔓延，讓消防員如在五里雲霧中救火，70餘歲劉姓屋主被救出，所幸僅手腳輕微燒燙傷，送醫無大礙。

據了解，該名劉姓屋主平常在屋內堆積資源回收，雖屢次遭檢舉，但他依然故我，和鄰居相處不睦。

警消指出，位於三民區旅順街的老舊透天厝，今晚8時58分許，突然發生火警，由於劉姓屋主在屋內堆積小型電動馬達和資源回收物等易燃物，火勢迅速燃燒，在寒風助長下，現場煙霧迷漫。

消防局獲報，出動12車27人前往現場馳援，由於火場周圍如墜五里雲霧，消防員佈水線搶救，因情況危急，又增派人車，共計派出19車46人到場救援。

消防員從屋內救出受困的劉男，所幸劉僅手腳輕微燒燙傷，送醫後無大礙。消防員持續在現場灌救，火勢在近半小時後撲滅，詳細起火原因由消防鑑識人員調查中。

高市三民區旅順街透天厝發生火警，70餘歲劉姓屋主被救出，所幸僅手腳輕微燒燙傷，送醫無大礙。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街透天厝發生火警，70餘歲劉姓屋主被救出，所幸僅手腳輕微燒燙傷，送醫無大礙。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街一棟老舊透天厝，今晚8時58分許，傳出火警，火煙在風勢助長下蔓延，讓消防員如在五里雲霧中救火。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街一棟老舊透天厝，今晚8時58分許，傳出火警，火煙在風勢助長下蔓延，讓消防員如在五里雲霧中救火。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街一棟老舊透天厝，今晚近9時許，發生火警，火煙在風勢助長下蔓延，消防員射水線救火，火勢在半小時後撲滅。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街一棟老舊透天厝，今晚近9時許，發生火警，火煙在風勢助長下蔓延，消防員射水線救火，火勢在半小時後撲滅。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街一棟老舊透天厝，今晚近9時許，發生火警，火煙在風勢助長下蔓延，讓消防員如在五里雲霧中救火。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街一棟老舊透天厝，今晚近9時許，發生火警，火煙在風勢助長下蔓延，讓消防員如在五里雲霧中救火。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街一棟老舊透天厝，今晚近9時許，發生火警，火煙在風勢助長下蔓延，消防員在現場射水線救火。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街一棟老舊透天厝，今晚近9時許，發生火警，火煙在風勢助長下蔓延，消防員在現場射水線救火。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街一棟老舊透天厝，今晚近9時許，發生火警，火煙在風勢助長下蔓延，消防員射水線救火。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街一棟老舊透天厝，今晚近9時許，發生火警，火煙在風勢助長下蔓延，消防員射水線救火。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街透天厝發生火警，70餘歲劉姓屋主被救出，所幸僅手腳輕微燒燙傷，送醫無大礙。記者劉學聖／攝影
高市三民區旅順街透天厝發生火警，70餘歲劉姓屋主被救出，所幸僅手腳輕微燒燙傷，送醫無大礙。記者劉學聖／攝影

消防員 透天厝 資源回收

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