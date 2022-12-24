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寒流來襲 新北2天17人內科OCHA送醫

中央社／ 新北24日電

寒流來襲，氣溫直直落，新北市消防局統計，23日至今晚8時共17人內科OCHA（到院前心肺功能停止）送醫，目前救回6人恢復生命跡象。

寒流來襲，全台溫度明顯下降，越晚越冷。新北市府消防局今晚統計內科OHCA（到院前心肺功能停止）件數，23日零時至深夜12時，共6男3女有9人送醫，年齡介於40餘歲至80餘歲，送醫救回2人。

新北消防局說，24日零時至今晚8時，共4男4女有8人內科OCHA送醫，年齡介於30餘歲至80餘歲，目前救回4人。其中，今天上午7時許，汐止區新台五路40多歲男子，戴著安全帽，趴在戶外機車旁，內科OHCA，送往汐止國泰醫院仍不治。

消防局提醒民眾，早晚氣溫更低，要注意保暖，高齡者與及心血管疾病患者，不要頻繁進出溫差太大場所，應規律服藥、避免早晚外出運動。

新北市藥師公會公益委員會主委吳明慧今晚表示，寒流來襲，委員會號召並獲響應，集資購買16箱暖暖包，分送給新北市八里安老院長輩，並聯絡社會局協助送給新北市街友們。

吳明慧表示，今晚在板橋國小後門公館街分送暖暖包給街友，發現社會充滿暖暖愛心，有民眾擔心寒流中，街友受凍與挨餓，也在現場分送麵包、包子饅頭等熱食，充滿寒天送暖溫馨。

寒流 街友

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