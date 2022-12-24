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影／無業男搶超商愛心捐獻箱 反遭店員民眾合力壓制
無業呂姓男子今晚在新北市搶超商愛心捐獻箱，逃出店外涉嫌持鋁製球棒攻擊店員，反遭店員與見義勇為民眾合力壓制，新店警方獲報迅速到場逮人，警詢後明依準強盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
新北市新店區中正路一間連鎖超商，今天晚上7時許發生一起強盜案，無業的呂姓男子（43歲）疑因缺錢花用，假意進入店內消費，隨後趁店員高男（22歲）離開櫃台之際，涉嫌徒手抓起超商櫃檯上的愛心捐獻箱即快步向外離開。
店員高男見狀立即尾隨追上，呂男手中愛心捐獻箱在雙方拉扯時斷裂，呂男俯身從地上奪取361元贓款後徒步逃跑，高員大聲高喊「強盜搶錢」，呂男還涉嫌持鋁製球棒反擊，造成高民臉部、膝蓋紅腫擦挫傷。
路過的熱心民眾鮑男（35歲）聞聲見狀，加入圍捕行列，與呂男在中正路上推擠拉扯，最後與店員二人合力將人壓在制在大馬路上。轄區新店警分局江陵派出所獲報，線上巡邏警力迅速趕抵現場，當場逮捕身上有酒味的呂男，查扣鋁製球棒，並在呂男身上再搜出一把剪刀。警詢後今天將依準強盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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