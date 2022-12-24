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虎尾垃圾場寒天驚傳大火 高速公路都可見濃煙迷漫

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林虎尾鎮垃圾場今天傍晚驚傳火警，燃燒範圍大，濃煙瀰漫，在強風助長下，連遠在兩公里外的高速公路都可見濃煙密布，雲林縣消防局獲報後派出消防人車出勤救火，並將堆積如山的垃圾和起火點隔開，以免延燒，起火原因不排除因天乾物燥引起自燃，目前仍由消防隊持續灌救中。

今天傍晚6時47分虎尾鎮清潔隊報案，指位於虎尾鎮下溪里的垃圾場起火燃燒，虎尾消防隊派遣5輛消防車趕往處理，由第2大隊長沈俊興指揮，在起火的垃圾堆布置水線進行灌救。

環保局、虎尾鎮公所人員也前往處理，燃燒面積初估約500平方公尺，無人員傷亡及財物損失，現場仍持續射水降溫中。民眾拍下火光畫面PO網指「火光烈焰、濃煙竄天」，可見火勢不小。

消防隊說，起火的範圍不小，已搭配挖土機將殘餘垃圾清理移開，目前火勢大致控制，正強力灌水降溫後，再進行清理，以免再引起二度燃燒。

虎尾垃圾場火勢不小濃煙密布。圖／雲林消防局提供
虎尾垃圾場火勢不小濃煙密布。圖／雲林消防局提供
虎尾垃圾場大火，遠在兩公里外都可見濃煙密布。記者陳雅玲／攝影
虎尾垃圾場大火，遠在兩公里外都可見濃煙密布。記者陳雅玲／攝影
從高空看出火場濃煙大火，消防隊正全力灌救。圖／雲林消防局提供
從高空看出火場濃煙大火，消防隊正全力灌救。圖／雲林消防局提供
虎尾垃圾場火勢不小濃煙密布。圖／雲林消防局提供
虎尾垃圾場火勢不小濃煙密布。圖／雲林消防局提供

雲林 高速公路

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