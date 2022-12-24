巨石砸毀三峽濟公廟阻路通行 今晚清移完畢開放通車
新北市三峽區添福路一間濟公廟，昨天（23日）凌晨遭巨石砸毀，巨石滾落路中央，一度阻擋雙向通行，經相關單位派人搶修40小時，於今天晚上近7時許，移除巨石淨空路面，開放雙向通行。
據了解，昨天（23日）凌晨3時許，新北市三峽區添福路295-1號「和德宮（濟公廟）」遭一顆高約3公尺、長10公尺、寬5公尺的大巨石砸毀。陳姓廟公（74歲）從睡夢中驚醒，自行爬出廟外沒有受傷，幸運躲過一劫。
不過，巨石滾落添福路中央，一度阻斷雙向通行，相關單位花費40小時清移巨石，於今天晚上6時50分左右淨空路面，開放雙向通行。
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