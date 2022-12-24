中雪山失蹤14天搜救無所獲 苗縣消防局忍痛結束任務

43歲林姓男子攀登中雪山，但下山時失聯迄今，苗栗縣消防局和相關單位持續搜索14天，數度面臨酷寒氣候挑戰，但仍未能發現失蹤者，消防局今天下午忍痛宣布結束搜救，強調在零度環境執行搜救很困難，但要跟家屬說搜救任務結束「更困難」。

苗栗縣消防局指出，一支16人的登山隊伍申請12月9日至雪山西稜行程，9日上午8點20分自小雪山遊客中心啟登，下午4點20分抵達230林道26公里營地，10日清晨5點起登，上午7點在中雪山登頂，林姓山友第一個返程，但上午8點半返回26公里營地， 登山隊卻不見林男蹤影。

他的手機無法接通，軌跡也留在10日，苗栗縣消防局接獲報案，派員前往搜救，並由台中市消防局、保七第五大隊及雪霸管理處支援，出動多梯次搜救人員上山尋找 ，但一直未能發現失蹤者。

苗栗縣消防局下午在臉書粉專宣布結束搜救任務，並表達沈痛心情，表明山域事故搜救時間依規定是14天，包括黃金救援及人道救援時間各7天，但在廣大山域尋找一個人好比大海撈針，期間搜救人員下切溪谷搜索，也在有如迷宮的箭竹林尋覓，但搜救多天仍一無所獲。