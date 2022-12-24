影／新北警耶誕派對 侯友宜獻唱平安夜與民眾同樂

新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，今晚在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，市長侯友宜獻唱平安夜，與「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集，還邀請到罕見基金會北區天籟合唱團一同前來共歡度耶誕節，場面既溫馨又感人。

新北歡樂耶誕城今年與迪士尼合作，盛大打造雪白之城，帶來一場讓民眾難忘的耶誕派對，自11月11日開城至今，便吸引超過350萬人共襄盛舉，今天中午12時開始在警察局門口廣場舉辦耶誕派對，精心設計各種宣導攤位，民眾紛紛帶著小孩到場玩樂，將警察局門口擠得水洩不通，市長侯友宜更在傍晚蒞臨會場，與民眾同歡，最後更合唱一曲平安夜，將活動帶入最高潮。

新北市警局也邀請到罕見基金會一同前來共度耶誕節，「罕見北區天籟合唱團」於2004年成立，在傅上珍老師的指導下歡樂練唱，隨著歌聲走進自己的心靈、發掘潛能、建立自信心與成就感，北區天籟合唱團目前已有26種病類，41位病友，37位家屬，總共78個成員參與。