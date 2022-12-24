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籲勿落入執政的傲慢 藍資深北市議員：林奕華應馬上辭職

影／新北警耶誕派對 侯友宜獻唱平安夜與民眾同樂

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，今晚在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，市長侯友宜獻唱平安夜，與「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集，還邀請到罕見基金會北區天籟合唱團一同前來共歡度耶誕節，場面既溫馨又感人。

新北歡樂耶誕城今年與迪士尼合作，盛大打造雪白之城，帶來一場讓民眾難忘的耶誕派對，自11月11日開城至今，便吸引超過350萬人共襄盛舉，今天中午12時開始在警察局門口廣場舉辦耶誕派對，精心設計各種宣導攤位，民眾紛紛帶著小孩到場玩樂，將警察局門口擠得水洩不通，市長侯友宜更在傍晚蒞臨會場，與民眾同歡，最後更合唱一曲平安夜，將活動帶入最高潮。

新北市警局也邀請到罕見基金會一同前來共度耶誕節，「罕見北區天籟合唱團」於2004年成立，在傅上珍老師的指導下歡樂練唱，隨著歌聲走進自己的心靈、發掘潛能、建立自信心與成就感，北區天籟合唱團目前已有26種病類，41位病友，37位家屬，總共78個成員參與。

今天活動除有網路報名「一位難求」的小小波麗士體驗營，也擺設園遊會攤位，有婦幼隊的射擊體驗區、少年隊電流急急棒及犯罪預防科的防詐益智遊戲區、鑑識中心的刑案現場體驗區，另外更有免費的夾娃娃機及爆米花及棉花糖、雞蛋糕、飲料可享用，讓前來參加的大朋友、小朋友有吃、有玩更能拿獎品，還有舞台聲光效果一流的演唱表演，更有騎警隊、警犬隊、重機隊及勇哥、豹隊長大型人偶在戶外與民眾一起互動合照，讓來參加的家長與小朋友玩得超開心。

新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，今晚在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，市長侯友宜與市警局長黃宗仁等人一起點燈。記者王長鼎／攝影
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，今晚在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，市長侯友宜與市警局長黃宗仁等人一起點燈。記者王長鼎／攝影
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，今晚在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，市長侯友宜獻唱平安夜，與在場民眾一起同樂。記者王長鼎／攝影
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，今晚在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，市長侯友宜獻唱平安夜，與在場民眾一起同樂。記者王長鼎／攝影

警察 侯友宜

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