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北宜騎車兜風 騎士疑過彎自摔滑過中線撞公車
雷姓男子今天騎車走北宜公路兜風，疑過彎不慎自摔，連人帶車滑過中線撞上對公車，右手骨折送醫，幸無生命危險。至於確實事故發生原因，有待警方進一步調查釐清。
新北市消防局今天中午11時52分獲報，北宜公路由新店往林方向，在石碇區北宜公路29公里處，發生車禍意外，救護人員到場，發現29歲騎機車的雷姓男子
疑因摔車撞上對向公車，意識清醒、傷勢右手前臂紅腫腫脹疼痛、疑似骨折，右腿膝蓋擦傷送新店耕莘醫院。
據了解，雷男騎機車行經該處時，疑似過彎壓車壓過低，導致龍頭鎖死進而滑倒，連人帶車滑過中線，撞上對向的新店客運公車，公車上9名乘客，只受到驚嚇無人受傷，貓男因安全帽沒有掉落，頭部無受傷，僅四肢多處受傷，及右手疑似骨折。
雷男與公車司機王姓男子（40歲）酒測值均為零，至於確實事故發生原因，有待警方進一步調查，釐清雙方肇事責任歸屬。
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