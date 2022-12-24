聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／寒流來襲 新北昨、今兩天已12人猝死
寒流影響，中央氣象局持續發布低溫特報，根據中央氣象局資料顯示，今天清晨平地最低溫是6時17分在新北市板橋、淡水都測得7度低溫，新北市從昨天至今天白天，共有14人因內科OHCA送醫，救回二人，餘12人均宣告不治。
寒流襲全台，新北市42歲機車騎士彭姓男子今天一早騎車到汐止區上工，疑天冷將機車停放在路機車停車格內，人才離開機車不到幾秒鐘便倒臥在路邊機車旁，因無呼吸心跳緊急醫搶救仍宣告不治，不排除因低溫引發心血管疾病所致。
依據新北市消防局統計，新北市昨天共有年約40多歲至80多歲的6男3女，因內科OHCA送醫，救回二人，今天至下午3時，共有30多歲至80多歲的3男2女內科OHCA送醫，包括汐止區倒臥路的機車騎士，但5人經送醫搶救均宣告不治。
新北市政府消防局提醒要注意防寒3件事，「保暖衣物、保健活動、保持警覺」及4不要「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。
氣溫下降時，請保持頭、頸、手和腳部溫暖，年長者或有心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並添加保暖衣物。如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間逗留在寒冷環境，同時提醒市民打開門窗保持通風防範一氧化碳中毒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言