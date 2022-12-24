影／寒流來襲 新北昨、今兩天已12人猝死

寒流影響，中央氣象局持續發布低溫特報，根據中央氣象局資料顯示，今天清晨平地最低溫是6時17分在新北市板橋、淡水都測得7度低溫，新北市從昨天至今天白天，共有14人因內科OHCA送醫，救回二人，餘12人均宣告不治。

寒流襲全台，新北市42歲機車騎士彭姓男子今天一早騎車到汐止區上工，疑天冷將機車停放在路機車停車格內，人才離開機車不到幾秒鐘便倒臥在路邊機車旁，因無呼吸心跳緊急醫搶救仍宣告不治，不排除因低溫引發心血管疾病所致。

依據新北市消防局統計，新北市昨天共有年約40多歲至80多歲的6男3女，因內科OHCA送醫，救回二人，今天至下午3時，共有30多歲至80多歲的3男2女內科OHCA送醫，包括汐止區倒臥路的機車騎士，但5人經送醫搶救均宣告不治。

新北市政府消防局提醒要注意防寒3件事，「保暖衣物、保健活動、保持警覺」及4不要「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。