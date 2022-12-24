快訊

日本偶像人妻爆出軌 被抓包「手機APP紀錄性愛日期、何時見小王」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／寒流來襲 新北昨、今兩天已12人猝死

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

寒流影響，中央氣象局持續發布低溫特報，根據中央氣象局資料顯示，今天清晨平地最低溫是6時17分在新北市板橋、淡水都測得7度低溫，新北市從昨天至今天白天，共有14人因內科OHCA送醫，救回二人，餘12人均宣告不治。

寒流襲全台，新北市42歲機車騎士彭姓男子今天一早騎車到汐止區上工，疑天冷將機車停放在路機車停車格內，人才離開機車不到幾秒鐘便倒臥在路邊機車旁，因無呼吸心跳緊急醫搶救仍宣告不治，不排除因低溫引發心血管疾病所致。

依據新北市消防局統計，新北市昨天共有年約40多歲至80多歲的6男3女，因內科OHCA送醫，救回二人，今天至下午3時，共有30多歲至80多歲的3男2女內科OHCA送醫，包括汐止區倒臥路的機車騎士，但5人經送醫搶救均宣告不治。

新北市政府消防局提醒要注意防寒3件事，「保暖衣物、保健活動、保持警覺」及4不要「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

氣溫下降時，請保持頭、頸、手和腳部溫暖，年長者或有心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並添加保暖衣物。如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間逗留在寒冷環境，同時提醒市民打開門窗保持通風防範一氧化碳中毒。

寒流襲台，新北市彭姓機車騎士今早騎車到汐止區上工，疑天冷倒臥新台五路2段路邊機車旁，因無呼吸心跳緊急送醫搶救仍宣告不治，不排除因低溫引發心血管疾病。記者王長鼎／翻攝
寒流襲台，新北市彭姓機車騎士今早騎車到汐止區上工，疑天冷倒臥新台五路2段路邊機車旁，因無呼吸心跳緊急送醫搶救仍宣告不治，不排除因低溫引發心血管疾病。記者王長鼎／翻攝
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

保暖

延伸閱讀

影／寒流襲台 新北騎士疑天冷倒臥路邊送醫不治

新北19所偏鄉學校未獲圖書資源 新北市圖遭審計處糾正

寒流襲日大雪釀災 至少11死77人輕重傷

寒流襲！低溫特報亮橙燈 桃園市增6人猝死

相關新聞

影／寒流來襲 新北昨、今兩天已12人猝死

寒流影響，中央氣象局持續發布低溫特報，根據中央氣象局資料顯示，今天清晨平地最低溫是6時17分在新北市板橋、淡水都測得7度...

台66駕駛疑煞車不及泥沙布滿地 一度回堵5公里警開罰

桃園平鎮今上午10時25分許，52歲黃姓男子駕駛砂石車行經平鎮台66快速公路東向22.8公里處，車輛上裝載的砂石散落，占...

影／寒流襲台 新北騎士疑天冷倒臥路邊送醫不治

寒流襲台，新北市彭姓機車騎士今早騎車到汐止區上工，疑天冷倒臥路邊機車旁，因無呼吸心跳緊急醫搶救仍宣告不治，不排除因低溫引...

影／台南警勤務目睹機車自燃 化身打火兄弟即刻滅火

台南市長黃偉哲今天中午前往台南公園附近地下道關懷街友，台南市警五分局偵查隊也出勤蒐證剛結束時，停在路邊的機車突然起火，偵...

影／這路段重機飆速要注意 警取締7件不合格罰1.5萬元

台中市新社區豐埔公路(台21線）是通往「新社山城」的重要道路，沿途路線風景美麗，是大型重機車騎乘的熱門地點，但部分重機違...

金門太武山今年已6起救援 消防局集訓強化救援能力

號稱金門第一高峰的太武山雖標高僅253公尺，但因蒙上一層神秘色彩，近年來不少民眾與登山客開發新登山路線，號稱「登山秘境」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。