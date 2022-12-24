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台66駕駛疑煞車不及泥沙布滿地 一度回堵5公里警開罰
桃園平鎮今上午10時25分許，52歲黃姓男子駕駛砂石車行經平鎮台66快速公路東向22.8公里處，車輛上裝載的砂石散落，占用外車道及路肩，嚴重影響交通順暢，一度回堵5公里，所幸並未造成人員傷亡，警方將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰。
平鎮警方初步了解，黃男疑緊急刹車車斗載運含水砂石瞬間前湧，導致砂石散落至外車道及路肩，造成路面大量砂石影響行車安全，警方獲報後立即派員至快速路、中豐路口管制及疏導交通，並引導車輛下中豐路匝道走平面道路，並通知中壢工務段現場清理中，目前狀況已排除。
警方表示，所幸這起事件未造成人員受傷，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰。
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