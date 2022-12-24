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影／台南警勤務目睹機車自燃 化身打火兄弟即刻滅火

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市長黃偉哲今天中午前往台南公園附近地下道關懷街友，台南市警五分局偵查隊也出勤蒐證剛結束時，停在路邊的機車突然起火，偵查隊員見情況危急，分頭向附近機車行借來滅火器，通報消防局等，所幸及時滅火，火勢才未擴及整排機車，員警機警反應，傳為佳話。

警方指出，案發當時，在公園路、公園南路口1輛機車無故起火，五分局偵查隊值勤員警看到機車冒起白煙，直覺情況不對勁，緊急叫附近民眾疏散，隨後機車冒出雄雄烈火。

此時，偵查小隊魏國展要隊員林瑞怡全程蒐證，隊員許至誠向119報案，魏與另隊員張皓翔衝去附近的機車行借滅火器，立即撲滅火勢，也因魏等人處理得宜，火勢才未延燒到整排機車。隨後通知消防局到場，釐清事故原因。

五分局偵查小隊即刻救援滅火，在場民眾目睹員警救火過程，對其機警反應及救援行動，豎起大姆指說「讚」。

台南市警五分局偵查小隊即刻救援滅火，在場民眾目睹員警救火過程，對其機警反應及救援行動，豎起大姆指說「讚」。圖／讀者提供
台南市警五分局偵查小隊即刻救援滅火，在場民眾目睹員警救火過程，對其機警反應及救援行動，豎起大姆指說「讚」。圖／讀者提供
台南市警五分局偵查隊偵查小隊魏國展等人見停在路邊的機車突然起火，分頭滅火及通報消防局，及時撲滅火勢。圖／讀者提供
台南市警五分局偵查隊偵查小隊魏國展等人見停在路邊的機車突然起火，分頭滅火及通報消防局，及時撲滅火勢。圖／讀者提供

台南市長 街友

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