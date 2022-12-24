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影／台南警勤務目睹機車自燃 化身打火兄弟即刻滅火
台南市長黃偉哲今天中午前往台南公園附近地下道關懷街友，台南市警五分局偵查隊也出勤蒐證剛結束時，停在路邊的機車突然起火，偵查隊員見情況危急，分頭向附近機車行借來滅火器，通報消防局等，所幸及時滅火，火勢才未擴及整排機車，員警機警反應，傳為佳話。
警方指出，案發當時，在公園路、公園南路口1輛機車無故起火，五分局偵查隊值勤員警看到機車冒起白煙，直覺情況不對勁，緊急叫附近民眾疏散，隨後機車冒出雄雄烈火。
此時，偵查小隊魏國展要隊員林瑞怡全程蒐證，隊員許至誠向119報案，魏與另隊員張皓翔衝去附近的機車行借滅火器，立即撲滅火勢，也因魏等人處理得宜，火勢才未延燒到整排機車。隨後通知消防局到場，釐清事故原因。
五分局偵查小隊即刻救援滅火，在場民眾目睹員警救火過程，對其機警反應及救援行動，豎起大姆指說「讚」。
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