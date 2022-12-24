金門太武山今年已6起救援 消防局集訓強化救援能力

號稱金門第一高峰的太武山雖標高僅253公尺，但因蒙上一層神秘色彩，近年來不少民眾與登山客開發新登山路線，號稱「登山秘境」，並於社群分享活動經驗，引起廣大迴響，不少民眾躍躍欲試，金門縣消防局統計，截至目前已發生太武山受困、受傷、迷失等共6案，成為地區消防救災新型態。

有鑑於山區受困成為新興的救援個案，消防局第二大隊昨由大隊長陳國瑋率所屬同仁及義消副總幹事楊忠典一行人總計13人次，到太武山以實地踏勘方式，務實讓同仁認知救援路線，以提升救援能力。

陳國瑋也說，目前除既有玉章與屏東2大眾登山路線外，國家公園僅針對所開放之蔡厝與斗門2古道完成里程牌設置，具有經緯度坐標，可供定位所需，但其餘登山客所開闢之登山路線均未有相關安全配套措施，如過程中不慎跌傷、掉落亦或身理自發性突發狀況(如:心臟疾病)等，於蜿蜒崎嶇山路中救援將充滿挑戰，勢必延誤救援黃金時間，易造成無法挽回憾事。

陳國瑋說，為提升抵達山域事故現場之效率，特別導入網路資訊系統，由隊員陳佳峻所創建「太武山多功能雲端圖資查詢系統」，將山域點位進行座標定位，並結合Google系統進行線上查詢，以提升救援效能。

據了解，這套系統操作流程，若民眾向119報案求援後，由值勤員透過「手機簡訊報案系統」、「內政部消防署119報案APP」、「LINE定位」或「iphone 定位指南針」等方式獲得受困者位置座標，供出勤同仁於抵達事故現場前，即時線上掌握救援資訊。未來將持續滾動優化作業系統，將以實際踏勘方式，針對所需訊號源及不同定位系同可能落差持續進行實測，俾利運用於救災現場能達盡善盡美，遂行山域救援任務。