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大貨車疑煞似車失靈 聯合大學前連續追撞7輛汽機車

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

池姓男子昨天下午駕駛大貨車行經苗栗縣台13線公路國立聯合大學前路段時，疑似煞車失靈，追撞前方停等紅燈及路邊停放的7輛汽機車，最後撞上電桿才停下，這起事故幸未造成人員受傷，大貨車駕駛也沒有酒駕，車禍原因待調查釐清。

苗栗警分局南苗派出所天下午3點26分左右，接獲報案稱聯合大學前方發生大貨車追撞的交通事故，員警隨即趕往處理，實施交通管制及疏導人車。

初步調查，33歲的池姓大貨車駕駛昨天駕車沿台13線公路由南往北行駛，行經聯合大學前方路段，疑似因煞車失靈，追撞前方停等紅燈及停放路旁的4輛轎車及3輛機車，直到撞上路邊電桿才停住，池姓駕駛人酒測值零。

苗栗警分局呼籲，駕駛人平時應做好車輛保養，行車前更應確實檢查車況，謹慎操作車輛，以確保自身與其他用路人安全。

大貨車行經台13線公路國立聯合大學前路段時，疑似煞車失靈，連續追撞前方停等紅燈及路邊停放的7輛汽機車。圖／民眾提供
大貨車行經台13線公路國立聯合大學前路段時，疑似煞車失靈，連續追撞前方停等紅燈及路邊停放的7輛汽機車。圖／民眾提供
大貨車行經台13線公路國立聯合大學前路段時，疑似煞車失靈，連續追撞前方停等紅燈及路邊停放的7輛汽機車。圖／民眾提供
大貨車行經台13線公路國立聯合大學前路段時，疑似煞車失靈，連續追撞前方停等紅燈及路邊停放的7輛汽機車。圖／民眾提供
大貨車行經台13線公路國立聯合大學前路段時，疑似煞車失靈，連續追撞前方停等紅燈及路邊停放的7輛汽機車。圖／民眾提供
大貨車行經台13線公路國立聯合大學前路段時，疑似煞車失靈，連續追撞前方停等紅燈及路邊停放的7輛汽機車。圖／民眾提供
大貨車行經台13線公路國立聯合大學前路段時，疑似煞車失靈，連續追撞前方停等紅燈及路邊停放的7輛汽機車。圖／民眾提供
大貨車行經台13線公路國立聯合大學前路段時，疑似煞車失靈，連續追撞前方停等紅燈及路邊停放的7輛汽機車。圖／民眾提供

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