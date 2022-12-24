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米格魯台一線車流間亂竄 女警神救援被一表情萌翻

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區中山路（台一甲線）昨晚有一隻米格魯在車道上亂竄，險象環生，正好被巡邏員警發現，帶回所內安置，並拍照上臉書協尋，無辜表情吸引眾多網友關注，讓飼主很快就來領回，才知狗狗是趁家中裝修脫逃，所幸最終平安返家。

桃園警分局中路派出所警員曾鈺淳昨晚7時巡邏時，發現一隻母米格魯（11公斤）在中山路的快車道上亂跑，由於擔心因此引發交通事故，立即攔停車輛，將小狗抱起帶去獸醫診所，但由於未發現晶片，只好帶回所內安置，並透過臉書發布協尋訊息。

飼主簡先生看到貼文，馬上到所內認領，他表示家中正在整修，小狗趁隙「落跑」出去逛大街，家人急得四處尋找都沒消息，即將放棄希望時，就看到臉書上的訊息，馬上趕來認領，非常感謝員警熱心的協助．以後會多加注意．不讓相同狀況再發生。

桃園區中山路（台一甲線）昨晚有一隻米格魯在車道上亂竄，被巡邏員警發現，帶回所內安置協尋。圖／桃園分局提供
桃園區中山路（台一甲線）昨晚有一隻米格魯在車道上亂竄，被巡邏員警發現，帶回所內安置協尋。圖／桃園分局提供
曾鈺淳將米格魯帶去獸醫掃晶片，狗狗表情十分無辜，讓她驚呼可愛。圖／桃園分局提供
曾鈺淳將米格魯帶去獸醫掃晶片，狗狗表情十分無辜，讓她驚呼可愛。圖／桃園分局提供

桃園 米格魯

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