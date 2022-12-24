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影／計程車撞救護車 車禍影像曝光肇責若現
1輛屏東某民間救護車今天上午載插管病患，從屏東某私人醫院轉到高雄，卻在高雄市遭計程車撞上，車禍影像曝光，警方根據畫面，發覺計程車穿過路口疑未禮讓救護車，是肇事主因。
據了解，屏東的救護車由司機李姓男子（27歲）駕駛，從屏東某醫院載插管病患要轉院回高雄，今天上午11點20分，經過高雄市苓雅區中華四路與四維四路口，計程車女司機張姓婦人（66歲）和同向的轎車李姓女子（38歲）都也正要穿過路口，3車才發生車禍。
高雄市消防局派遣前金消防分隊救護車，先將救護車上的病患送阮綜合醫院治療，暫無大礙醫，計程車女司機也直呼胸痛一併送醫。3名駕駛人經酒測，都無酒精反應。
警方調閱路口相關監錄系統畫面，初步研判，救護車勤務中有使用警鳴器，穿過路口遇紅燈也減速通過，但計程車因綠燈直行，疑未禮讓救護車才撞上救護車，計程車後方的轎車也追撞上去，撞上計程車。警方表示，確實肇事原因及肇責仍待交通大隊分析研判。
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