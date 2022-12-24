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上班時間車拋錨路中害塞車 台中男急慌！熱心警即刻救援解圍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

54歲許姓男子日前開車上班途中，行經大里區環中東路、新仁路口附近，車子突然熄火拋錨，當時正值上班尖峰時刻，造成嚴重塞車，幸好警方在附近處理交通事故，主動伸出援手協助，將拋錨車推到路旁等待道路救援，排除大塞車。

54歲許姓駕駛說，他一早開車到太平工作，可能是車輛零件老舊故障導致拋錨，正當不知所措、慌亂苦惱時，感謝熱心員警及時主動伸出援手，第一時間幫忙推車，避免交通阻塞，十分感謝警方幫忙。

台中市警局霧峰分局內新派出所警員沈裕棊說，他和警員盧品妤、霧峰交通分隊警員楊禮乾剛好就在附近，提供協助。

霧峰分局長李建興表示，駕駛行車途中車輛故障，應保持冷靜，並盡快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，同時通知道路救援或撥打110請警方協助交通指揮疏導，出門前應先行檢查車輛五油（變速箱油、引擎機油、煞車油、動力方向機油、汽油）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷水）、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。

許姓男子日前開車行經大里區環中東路拋錨，還好有熱心的警方伸援幫忙推車，才排除大塞車。記者趙容萱／翻攝
許姓男子日前開車行經大里區環中東路拋錨，還好有熱心的警方伸援幫忙推車，才排除大塞車。記者趙容萱／翻攝
許姓男子日前開車行經大里區環中東路拋錨，還好有熱心的警方伸援幫忙推車，才排除大塞車。記者趙容萱／翻攝
許姓男子日前開車行經大里區環中東路拋錨，還好有熱心的警方伸援幫忙推車，才排除大塞車。記者趙容萱／翻攝

塞車 中東

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