上班時間車拋錨路中害塞車 台中男急慌！熱心警即刻救援解圍

54歲許姓男子日前開車上班途中，行經大里區環中東路、新仁路口附近，車子突然熄火拋錨，當時正值上班尖峰時刻，造成嚴重塞車，幸好警方在附近處理交通事故，主動伸出援手協助，將拋錨車推到路旁等待道路救援，排除大塞車。

54歲許姓駕駛說，他一早開車到太平工作，可能是車輛零件老舊故障導致拋錨，正當不知所措、慌亂苦惱時，感謝熱心員警及時主動伸出援手，第一時間幫忙推車，避免交通阻塞，十分感謝警方幫忙。

台中市警局霧峰分局內新派出所警員沈裕棊說，他和警員盧品妤、霧峰交通分隊警員楊禮乾剛好就在附近，提供協助。