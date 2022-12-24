影／誤信Line貸款廣告險遭詐 警及時保女帳戶19萬
新北市蘆洲區蔡姓女子，日前誤信LINE個人信貸廣告「每一萬塊月利息只需100塊」她照詐團指示，前往銀行辦理「數位銀行帳戶」藉以美化借款條件。行員聽蔡申辦理由，直覺被騙報警協處。警方到場以案例解釋，成功勸阻她繼續申辦，間接保住她原帳戶內19萬元積蓄。
據了解，蔡姓女子（35歲）從事美容美髮相關行業，上周四（15日）晚上10時許，她LINE通訊軟體，突然跳出一則個人信貸廣告，內容是以「每一萬塊月利息只需100塊」、「月繳無壓力且無需照會，更無需保人，沒有手續費」、「當天辦理當天入帳！」等等借貸訊息，蔡女正愁無資金可用，立即與詐團聯繫。
只見詐團佯裝成專員，假意詢問蔡女貸款額度，騙得蔡女個資、帳戶密碼、及半年內來往明細後，再佯稱若要不限匯款額度，並美化借款條件，當作財力證明，可再親赴原先銀行，另外申辦數位銀行帳戶，以利後續入帳作業。
蔡女不疑有他，翌日（16日）下午2時許，隻身來到新北市蘆洲區長安街一家銀行，向臨櫃人員表明要申辦「數位銀行帳戶」。行員詢問其用途，只見蔡女說「透過lune要申請貸款，對方說要申辦數位帳戶，以利不限金額匯款，及作財力證明之用。」行員一聽直覺蔡女被詐，趕緊通知警方到場協助。
警方獲報到場了解，蔡女逐一說明她與詐團聯繫過程，警方聽到蔡女說，詐團要她申辦數位銀行帳戶，是要當作財力證明之用，還要求她交出網路銀行帳號密碼，立即向蔡女表示這就是詐騙伎倆，除提醒她可能因此淪為詐欺共犯，還以案例說明，成功勸阻蔡女不再申辦，間接保住她原銀行帳戶內19萬積蓄。
蘆洲警方呼籲，沒有不抵押、不照會、免保人卻「保證放款」的借貸方式，更沒有利用匯款就可以證明還款能力或提高個人信用的做法。另外「解凍保證金」及「流水帳系統檢測有誤」都是常見的借款詐騙話術，民眾若有借款需求，務必「只」透過合法的管道借錢，透過銀行就是較為安全的借款方式，如有疑問，都可以撥打110或165反詐騙專線詢問，警方會立即協助。
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