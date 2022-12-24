靈鷲山佛教教團捐救護車、住警器 增貢寮雙溪救護資源
靈鷲山佛教教團今天捐贈新北市消防局高頂救護車1輛及住宅用火災警報器500只，總價365萬元，希望提升貢寮、雙溪地區緊急救護品質及居家防火安全。
捐贈典禮上午在貢寮靈鷲山聖山寺善法樓1樓華嚴法會會場辦理，由新北市副市長劉和然主持捐贈儀式，代表市府受贈並回贈感謝狀。
劉和然表示，非常感謝靈鷲山佛教教團體認到地方緊急救護及火災安全預防的需求，本於無私及發揚大愛的精神，提供政府資源，同時也保障了民眾的生命財產安全。
靈鷲山佛教教團早從新北市貢寮地區開始，就逐步開展對老人、小孩的關懷與照顧，除了有形的物質資助外，更注重精神層面的陪伴與支持，也努力結合更多專業的非營利組織，透過夥伴協力的方式，一起發展關懷專案，讓資源發揮加乘的效果。
靈鷲山佛教教團自105年起至111年連續7年榮獲市府「績優宗教團體」，近年陸續捐贈市府防疫基金100萬元、愛心贊普物資、災情勘查車，及自107年起至今，總計捐贈共2500只住警器。並協助市府今年新冠病毒亡者超度祈福法會，發揚無私大愛的精神，拋磚引玉，投入公益善行。
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