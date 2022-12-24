爭家產釀殺機！叔持刀追砍姪 人倒地還朝頭揮砍

高雄64歲蔡姓男子疑因家產起糾紛，昨晚到姪子家理論，先持棍毆傷姪嫂3人，後逃離，未料警獲報到場，蔡男改持鐮刀返回現場，朝姪子追砍，警鳴4槍示警未果，眼看刀將揮向對方頭部，才對蔡開11槍，導致他腹部、腋下和雙腳中彈不治。此案預計今午將相驗，死者妻對此案，未表達意見。

經查，蔡男昨晚到姪子家中，當時屋內有許姓嫂嫂（70歲）、大小姪兒3人都在家中；雙方一碰面，疑爆發口角後蔡先持棍攻擊，毆傷許女、44歲大姪子，接著人逃離現場。

姪子一家人遭攻擊後報案，岡山警分局壽天派出所員警，昨晚7時30許獲報，派4名員警到場，警到場時，並未見到動手的蔡男，警方也派一人到附近調閱監視器釐清案情，並在附近尋找蔡的行蹤。

未料，約在30分鐘左右，蔡男持鐮刀再度回到姪子家前方巷口，一看到姪子就上前追砍，現場2名員警見狀，先後對空鳴4槍，但動作並未停歇，甚至要朝頭部揮砍，眼看情況緊急，改朝蔡的腿部連開11槍。

過程中，造成蔡男腹部、腋下各中1槍，另雙腿中3槍，共身中5槍後，後倒臥不起，意識陷入模糊；將人送醫搶不治；後由蔡妻前往認屍，但並未表示任何意見。

關於此案，警方表示，初步調查符合警械使用條例規定，全案仍調司法調查。