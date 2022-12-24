耶誕假期警察消防與地方合辦有趣熱鬧消防婦幼安全宣導

耶誕假期台南警方、消防單位與區公所、幼教機構合辦參訪體驗活動，員警、消防員配合節慶設計各種有趣的內容，除了營造過節熱鬧氣氛也趁機宣導消防與犯罪預防。

台南永康警分局辦歡慶耶誕參訪體驗，有聖誕樹點燈、小小警察制服、小小警用機車、拘留室參訪及警用裝備介紹，幼兒園學童玩得不亦樂乎，又能認識自我保護知識。台南新市區公所則在轄區幼兒園舉辦「2022防災減災平安YA！」系列活動，邀請新市消防分隊擔任關主，讓300多名師生參與寓於教於樂遊戲，灌輸防火防災知識。

消防四大隊新市分隊表示，小朋友遊戲互動擺脫以往死板海報口頭宣導，讓原本教條式的講解，變得生動活潑，而消防聖誕老公公的造型也成功抓住小朋友目光，各個目不轉睛聆聽。活動更租用流行的拍貼機，小朋友換上小小消防衣拿著各式救災救護器材，拍下帥氣身影，做成一張張貼紙留下永恆回憶。

新市區長譚乃澄表示，防災減災是家家戶戶須要學習的課題。唯有平時做好各項準備，才能在災害來臨時從容面對，公所更是責無旁貸。藉活動宣導往下紮根，防災減災從小做起刻不容緩。

永康分局表示，為讓犯罪預防體驗更具耶誕氛圍，邀請幼兒園師生為4米高耶誕樹點燈，耶誕樹伴隨音樂節奏點亮，懸掛高空氣球瞬間爆破，飄下雪花般的金蔥，那一刻現場小朋友興奮歡呼，直呼「警察局聖誕樹下雪了，好漂亮!」。

警方表示，每個體驗關卡都精心設計將交通、婦幼安全觀念包裝在體驗過程，告訴小朋友「不可以接受陌生人的糖果」、「身體不可以隨意讓人觸摸」、「受到委屈或是傷害，要勇敢告訴爸媽」、「交通安全停看聽」等重要觀念，豐富趣味遊戲體驗讓小朋友興奮開心直呼「未來也想要當警察抓壞人！」