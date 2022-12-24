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從警31年偵查隊小隊長莊紫濠當里長 分局送祝福榮退

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

從警31年的基隆市警一分局偵查隊小隊長莊紫濠，以前破獲不少重大刑案，也幫忙很多弱勢，轉換跑道高票當選中正區新富里長。他今天榮退，分局同仁都送上祝福。莊紫豪說「我要讓新富里熱鬧滾滾，大家都搬來新豐街住」。

分局長余中義代表全體同仁獻上祝福，致贈紀念品並合影留念，感謝莊小隊長對於治安工作的付出，各項工作表現及服務精神都十分優秀。

莊紫豪表示，雖有幾分感傷，仍欣慰警察工作在此畫下完美句點。同事除給予祝賀外，更多的是不捨之情。

莊紫濠今年51歲，19歲就當警察，到今年已經從警31年，在基隆市多個分局都服務過，曾破獲不少重大刑案及毒品案，也常常私底下幫助弱勢或者遭逢困境的人。

他從基層員警做起，他說，以前面對的大部分都是犯罪的「壞人」，為了維護基隆治安奔走，他選里長就是想轉換跑道，為更多的人來服務，會用當31年警察的經驗來服務。

同事說，他對朋友很熱心，也很講義氣，在偵查隊時，相驗時如遇到一些遭逢困境家屬，會請朋友私下給予幫忙及協助喪葬事宜。

莊紫濠住新富里25年，鄉里都知道他是警察，人緣也不錯，他表示，在處理刑事案件時看到人生百態，發現有些人的遭遇很值得同情及協助，他希望不再只是抓壞人，而是能從里長的角色關懷清寒、弱勢及需要幫助的人，讓犯罪的人少一點，社會溫暖就多一些。

「里長跟警察一樣，都是在為人民服務」，莊紫豪說，希望在新富里規畫里民的休閒空間，爭取相關經費建設里內設施，協助里民申請國民年金、急難救助、清寒低收入戶等補助，善用警察的經驗來服務鄉里。他要落實治安守望、加裝監視器掃除地方死角等工作。

莊紫濠今天光榮退休，分局長余中義代表全體同仁獻上祝福，致贈紀念品並合影留念。記者游明煌／翻攝
莊紫濠今天光榮退休，分局長余中義代表全體同仁獻上祝福，致贈紀念品並合影留念。記者游明煌／翻攝
莊紫濠今天光榮退休，分局長余中義代表全體同仁獻上祝福，致贈紀念品並合影留念。記者游明煌／翻攝
莊紫濠今天光榮退休，分局長余中義代表全體同仁獻上祝福，致贈紀念品並合影留念。記者游明煌／翻攝

警察 基隆

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