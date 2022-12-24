七旬婦騎機車騎到昏倒 血糖值一測...比正常值高150%！

彰化縣田中鎮77歲黃姓婦人日前上午騎車出門竟昏倒，經民眾通報，員警趕到時她有呼吸心跳但對按壓沒反應，在救護車到達之前，員警持續按壓她的雙手虎口並測量生理徵症，血糖竟高達250，比正常值高150%，幸好沒生命危險，田中派出所送她回家後，這幾天也加強家戶宣導應注意長者出門的安全。

田中警分局今天指出，77歲黃姓婦人20日上午出門散步，在田中鎮興酪路一段的兒童公園旁產業道路昏倒，民眾發現後報警，警員陳筠儒、高智新趕到先按摩她的手掌虎口與人中，都無反應，立即通報119救護並繼續按摩她的肩頸，按壓雙手虎口刺激意識反應，老婦逐漸恢復意識

消防救護人員到達後測量生理徵症，顯示血糖飆破250，高於正常值100的150%，如果是糖尿病患者應低於199，黃婦的血糖也超標。消防救護人員初步檢視沒生命危險，從她騎乘的機車查出聯絡家屬的方式，家屬聽說長輩騎車騎到昏倒，趕快到場接人，警員陳筠儒騎車載黃婦回住家，警員高智新騎黃婦的機車跟著去她家，家屬感謝不已。