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七旬婦騎機車騎到昏倒 血糖值一測...比正常值高150%！

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田中鎮77歲黃姓婦人日前上午騎車出門竟昏倒，經民眾通報，員警趕到時她有呼吸心跳但對按壓沒反應，在救護車到達之前，員警持續按壓她的雙手虎口並測量生理徵症，血糖竟高達250，比正常值高150%，幸好沒生命危險，田中派出所送她回家後，這幾天也加強家戶宣導應注意長者出門的安全。

田中警分局今天指出，77歲黃姓婦人20日上午出門散步，在田中鎮興酪路一段的兒童公園旁產業道路昏倒，民眾發現後報警，警員陳筠儒、高智新趕到先按摩她的手掌虎口與人中，都無反應，立即通報119救護並繼續按摩她的肩頸，按壓雙手虎口刺激意識反應，老婦逐漸恢復意識

消防救護人員到達後測量生理徵症，顯示血糖飆破250，高於正常值100的150%，如果是糖尿病患者應低於199，黃婦的血糖也超標。消防救護人員初步檢視沒生命危險，從她騎乘的機車查出聯絡家屬的方式，家屬聽說長輩騎車騎到昏倒，趕快到場接人，警員陳筠儒騎車載黃婦回住家，警員高智新騎黃婦的機車跟著去她家，家屬感謝不已。

田中分局分局長林詔徹今天表示，最近幾天天氣冷，家中長輩如果出門，民眾應先觀察長輩的健康徵象，若有三高疾病，民眾應確認長輩的身體狀況還好再讓長輩出門，出門前應戴帽、圍圍巾、戴手套，做好各種保暖措施以策。

彰化縣田中鎮一名老婦昏倒，田中警分局田中派出所員警救醒她。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮一名老婦昏倒，田中警分局田中派出所員警救醒她。圖／民眾提供

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