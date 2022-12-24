情緒勒索非真愛 警破獲愛情騙子設局
台東吳姓男子認識女網友，對方希望吳男匯款幫忙購買賣咖啡設備一起創業，遭漁會行員和警方識破阻止。警方呼籲，「情緒勒索非真愛」。
台東縣警察局成功分局今天發布新聞稿，成功分局和新港區漁會合作及時攔阻「愛情騙子」設局，分局今天和警友會辦事處致贈獎勵金表揚漁會信用部職員。
成功分局表示，日前成功分局新豐派出所接獲新港區漁會信用部報案，有客戶疑似遭人詐騙欲匯款新台幣30 萬元，新豐所副所長蘇相吉立即前往並與行員一同攔阻，才讓吳男守住辛苦存下積蓄。
成功分局表示，吳男是在網路上認識女網友，2人平日透過手機通訊軟體聯絡，每天噓寒問暖，更進一步以「老公、太太」稱呼彼此，後來女網友告知吳男創業需要30萬元購買賣咖啡的設備，希望吳男匯款幫她，同時一起創業。
成功分局長郭譯隆呼籲，愛情詐騙會使用魅力四射女子照片，且千方百計合理化彼此只能文字訊息溝通。另外，真愛不會要求對方投入不熟悉的產業，夫妻也不一定要一起做生意，因此若碰到對象「情緒勒索」要求拿錢加入投資，還是自己不熟悉的領域，應該勇敢說不，那樣的關係也不是真愛。
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