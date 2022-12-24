寒流來襲 彰化2長者送醫無呼吸心跳 消防局：起床應先暖身

寒流來襲，全台持續低溫，彰化縣消防局表示，從昨天晚上到今天上午8時為止，彰化縣共有2人送醫OHCA（無呼吸心跳），分別是一名芳苑鄉73歲女性及彰化市83歲男性，雖然無法判定是否與天冷有關，但消防局提醒長者要注意保暖。

彰化縣消防局統計從昨天晚上8時到今天上午8時，消防局受理的急病救護案件共61件，其中非創傷性OHCA案件為2件，都為高齡者，消防局說，消防人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，不代表猝死，送醫後仍有可能因急救恢復心跳呼吸，因此消防局無法確認OHCA的原因。