涉教唆毆打疑侵占公款員工致死 5人遭羈押禁見

新北地檢署今天表示，偵辦租賃車行蘇姓老闆涉教唆他人毆打疑侵占百萬公款的陳姓員工致死，23日深夜法院裁准羈押禁見涉嫌殺人的蘇姓、阮姓等5名被告，另有2嫌交保。

新北市三重警分局表示，22日凌晨接獲轄區醫院報案有民眾疑似遭人毆打致死，立即派員前往調查，將病患送醫的涉嫌人阮姓男子及萬姓男子遭留置，進一步詢問。

阮男等人供稱，專營汽車租賃的蘇姓老闆懷疑被毆打致死的陳男，疑似侵吞百萬公款；因此，教唆他們一夥人以徒手、球棒、木棍等毆打陳男；後來發現陳男傷勢嚴重，趕緊送醫急救仍不治。

警方調閱監視畫面，循線陸續將蘇姓老闆等8人逮捕到案，詢後依殺人罪嫌移送；檢方複訊後，依殺人罪聲請羈押禁見阮姓等被告。

新北地檢署今天凌晨表示，檢察官分別於22日及23日訊問完畢後，認被告阮姓、萬姓、李姓、蘇姓、王姓等人共同涉犯殺人犯罪嫌疑重大，且有事實足以認為有逃亡、勾串共犯或證人之虞，且所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，向法院聲請羈押禁見。

檢方說，經新北地方法院分別於23日下午1時、夜間11時裁准羈押禁見5名被告；其餘的沈姓被告以新台幣50萬元交保、蘇姓被告20萬元交保，另一名蘇姓被告限制住居並責付法定代理人。