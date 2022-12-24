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旅美華僑搭高捷遺失剛買的皮帶 離台前捷警助找回

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

旅美華僑李姓女子，因疫情3年未回台，前天逛高雄瑞豐夜市，將買來的3個皮帶及1個手機殼，裝在黑色提袋，搭高捷時遺失，原以為離台前，尋獲機會渺茫，沒想到，捷警在她報案1小時後，查出提袋被民眾拾獲送交草衙站服務台，讓她喜出望外，感受警察暖心。

高雄市警局捷運警察隊指出，旅居美國洛杉磯的華僑李姓女子（57歲），因疫情影響，3年沒回國，日前回國後，友人帶她全台走透透，前晚和友人逛高雄瑞豐夜市，她買了價值約2000元的3個女用皮帶及1個手機殼，裝在黑色提袋中，深夜11時許，搭捷運到「獅甲站」下車，返回友人住處。

李女和友人返家後，發現黑色提袋遺失，連忙打電話到高捷「遺失物中心」詢問，但無人接聽，昨天上午到捷運「巨蛋站」尋求站務人員及警方協助，盼能將遺失物找回。

捷警當下協助和「高捷公司遺失物中心」聯繫，確認並無類似遺失物品招領，李女原以為找回希望渺茫，但警方仍調閱沿途各站監視器，發現該只黑色提袋已由民眾拾獲，並送交捷運「草衙站」服務台保管。

警方電話聯繫確認無誤後，陪同李女前往「草衙站」服務台將遺失的提袋領回；讓當晚要搭機離台的李女感動莫名，頻向警方和站務人員道謝。

旅美華僑李姓女子和友人逛瑞豐夜市，將買來皮帶裝在黑色提袋中，搭高捷遺失，警方在她離台前幫忙找回。記者石秀華／翻攝
旅美華僑李姓女子和友人逛瑞豐夜市，將買來皮帶裝在黑色提袋中，搭高捷遺失，警方在她離台前幫忙找回。記者石秀華／翻攝
旅美華僑李姓女子搭高捷遺失在瑞豐夜市買的皮帶，離台前，捷運警察幫忙找回，讓她高興地比讚，和警方合影。記者石秀華／翻攝
旅美華僑李姓女子搭高捷遺失在瑞豐夜市買的皮帶，離台前，捷運警察幫忙找回，讓她高興地比讚，和警方合影。記者石秀華／翻攝

捷運 瑞豐夜市 高捷

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