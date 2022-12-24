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高雄某大學住宿生抽菸遭舉報 帶這支去談判觸法挨罰
高雄某大學22歲李姓男宿舍樓管人員，因舉報王姓及張姓男住宿生違規在校抽菸，引起兩人不滿，日前相約李男到校外超商理論，引起民眾關注報案；警到場，雖無衝突也無人受傷，但在李身上搜出總長約40公分甩棍，警詢後，將他依社違法裁處。
楠梓警分局加昌派出所12月21日午夜0時36分許接獲民眾報案稱，轄區大學60街與大學西路口超商前有3人發生糾紛；緊急組快打部隊趕抵現場，警到場時雖無衝突，也無人受傷，但盤查在場學生，發現李男身上竟攜帶3節甩棍。
初步了解，這起糾紛起因，為高雄某大學住宿生，日前在宿舍內吸菸問題而起，李男為該校宿舍的樓管人員，不滿同校不同系的王男、張男違反規定，將兩人舉報，讓王、張兩人不滿，相約李到超商理論。
未料，雙方碰面時，爭執過於激動，才引起民眾關注進而報案；警追問甩棍來源，李男聲稱，是為了自我防衛，才會攜帶在身上，但不知是警械管制物品。
查扣的甩棍初估40公分長，為網路購得，依「警察機關配備警械種類及規格表」鋼（鐵）質伸縮警棍係屬警械，民眾不可隨意持有或攜帶，李男明顯違規，警詢後，將他依法社會秩序維護法裁處。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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