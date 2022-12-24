女懸賞十萬協尋逃家愛犬 大安分局警調監視器循線找回

一隻個性膽小、深灰色小型母貴賓犬「捏捏」，18日溜出家門後，在台北市大安區街頭流浪，「捏捏」過馬路時還沒有看車直接闖過，幸好沒有被車撞上；女飼主知道愛犬離家出走，第一時間就著急在社群網站懸賞10萬找愛犬，幸好臥龍街派出所警員，隔天調閱了一早上的監視器畫面，最後在熱心民眾家中找到「捏捏」。

飼主陳姓女子家住桃園，因工作關係，將愛犬「捏捏」寄放胞姊台北市大安區和平東路二段住家，「捏捏」卻偷偷溜出而走失，陳女知道後，立即放下工作緊急北上協尋，同時在社群平台重金懸賞10萬元，希望愛犬能早日平安尋回。

大安分局臥龍街派出所警員廖振宇、蔡政良接獲報案，立即協助調閱監視器，員警積極調閱民間及警方監視器逐一比對過濾，確認「捏捏」已在當晚由卓姓熱心民眾代為照顧，確認地址聯繫卓男，他表示晚間下樓運動，見小狗在馬路來回亂跑，擔心被車輛撞傷，因此先將小狗抱回家照料，打算隔天動物醫院開門後，再將小狗帶去掃描晶片找飼主。

陳女由警方陪同領回愛犬時喜極而泣，頻頻感謝熱心民眾及警方協助。