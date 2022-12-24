快訊

假承攬真僱傭？博客來「清潔婦丟工作無退休金」引眾怒 公司急回應

台南永康安全帽製造加工廠起火燒毀 28名移工即時逃出無傷亡

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區和平路261巷安全帽工廠凌晨4點突然冒出大量濃煙，接著烈火沖天，台南市消防局陸續增派20個消防分隊前往打火，雖然火勢一個多小時後控制，廠房與移工宿舍燒毁，消防員還在現場撲滅殘火。所幸宿舍內28名移工及時逃出沒有傷亡，起火原因與財務損失待查。

台南市消防局表示，上午4點7分接獲報案工廠起火，4點21分銀行分隊人車到達現場發現火勢猛烈，立即通報支援，陸續出動近20個分隊、各式消防車32輛、消防員77人前往灌救。因為廠內有大量易燃塑膠原料、撲滅不易，5點左右火勢控制、半小時後撲滅，但因為廠區遼闊各處起火，必須仔細殘火處理。

起火工廠是安全帽製造加工廠，一樓挑高鐵皮建築物，相連後方外勞宿舍2層鐵皮建物都被燒毁，總面積約1000平方公尺。

台南永康安全帽製造加工廠起火燒毀，28名移工無人傷亡。記者周宗禎／翻攝
台南永康安全帽製造加工廠起火燒毀，28名移工無人傷亡。記者周宗禎／翻攝
台南永康安全帽製造加工廠起火燒毀，28名移工無人傷亡。記者周宗禎／翻攝
台南永康安全帽製造加工廠起火燒毀，28名移工無人傷亡。記者周宗禎／翻攝

台南 宿舍 消防員

延伸閱讀

移工逃跑減少了...家事移工元旦起可在雇主家檢疫 專家樂見

影／行車糾紛演變武打現場 騎士逆向「討說法」一言不合拿安全帽猛砸

監院巡察行政院 陳菊聚焦關心移工人權

影／民宅洗衣機起火疑和烘衣機同時啟用負載過大 警及時撲滅

相關新聞

台南永康安全帽製造加工廠起火燒毀 28名移工即時逃出無傷亡

台南市永康區和平路261巷安全帽工廠凌晨4點突然冒出大量濃煙，接著烈火沖天，台南市消防局陸續增派20個消防分隊前往打火，...

巨石砸毀濟公廟 廟公逃一劫

新北市三峽區添福路和德宮（濟公廟），昨天凌晨遭高約三公尺、長十公尺、寬五公尺的大巨石砸毀，所幸睡夢中的陳姓廟公及時逃出無...

澳籍女掉手機在計程車鬧烏龍 楊梅警全英語助尋回

一名澳籍女子昨晚10時許，在計程車上遺失手機，因即將要搭飛機返回澳洲，乘機資訊等皆在手機中，故焦急向楊梅警分局求助，所幸...

影／蛋捲袋內藏毒咖啡包 台南警KTV逮兩男送辦

20歲林姓男子昨天深夜手提1包知名蛋捲紙袋，從金華路某自助KTV走出，看到市警二分局員警盤檢，急忙調頭往回走，被眼尖員警...

旁車狂對貨車猛按喇叭 駕駛先聞到燒焦味才驚覺「整輛車燒起來」

高雄大寮今天下午發生一起火燒車事故，49歲劉姓男子，駕駛貨車下大寮交流道，聽聞身旁車輛猛按喇叭，轉頭查看才發現整台貨車濃...

八德火警釀母子死傷 父在外工作躲過一劫

桃園市八德區介壽路二段今天清晨傳祝融，一棟老舊公寓3樓民宅不明原因起火，由於屋內堆放雜物眾多，火勢迅速蔓延，鄰居發現時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。