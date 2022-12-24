台南永康安全帽製造加工廠起火燒毀 28名移工即時逃出無傷亡

台南市永康區和平路261巷安全帽工廠凌晨4點突然冒出大量濃煙，接著烈火沖天，台南市消防局陸續增派20個消防分隊前往打火，雖然火勢一個多小時後控制，廠房與移工宿舍燒毁，消防員還在現場撲滅殘火。所幸宿舍內28名移工及時逃出沒有傷亡，起火原因與財務損失待查。

台南市消防局表示，上午4點7分接獲報案工廠起火，4點21分銀行分隊人車到達現場發現火勢猛烈，立即通報支援，陸續出動近20個分隊、各式消防車32輛、消防員77人前往灌救。因為廠內有大量易燃塑膠原料、撲滅不易，5點左右火勢控制、半小時後撲滅，但因為廠區遼闊各處起火，必須仔細殘火處理。