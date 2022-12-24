台南永康安全帽製造加工廠起火燒毀 28名移工即時逃出無傷亡
台南市永康區和平路261巷安全帽工廠凌晨4點突然冒出大量濃煙，接著烈火沖天，台南市消防局陸續增派20個消防分隊前往打火，雖然火勢一個多小時後控制，廠房與移工宿舍燒毁，消防員還在現場撲滅殘火。所幸宿舍內28名移工及時逃出沒有傷亡，起火原因與財務損失待查。
台南市消防局表示，上午4點7分接獲報案工廠起火，4點21分銀行分隊人車到達現場發現火勢猛烈，立即通報支援，陸續出動近20個分隊、各式消防車32輛、消防員77人前往灌救。因為廠內有大量易燃塑膠原料、撲滅不易，5點左右火勢控制、半小時後撲滅，但因為廠區遼闊各處起火，必須仔細殘火處理。
起火工廠是安全帽製造加工廠，一樓挑高鐵皮建築物，相連後方外勞宿舍2層鐵皮建物都被燒毁，總面積約1000平方公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言