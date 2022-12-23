澳籍女掉手機在計程車鬧烏龍 楊梅警全英語助尋回

一名澳籍女子昨晚10時許，在計程車上遺失手機，因即將要搭飛機返回澳洲，乘機資訊等皆在手機中，故焦急向楊梅警分局求助，所幸在警方協助之下順利找回手機，並前往搭乘飛機返回澳洲。

澳籍女子昨至楊梅警分局楊梅派出所向警方表示，她手機在計程車上遺失，然而致電55688台灣大車隊計程車公司卻被告知未發現手機，女子無台灣手機號碼，也不記得蘋果手機專屬APPLE ID導致無法尋找及回撥手機。因女子全程以英語對話，電話中講不清楚。