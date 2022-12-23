澳籍女掉手機在計程車鬧烏龍 楊梅警全英語助尋回
一名澳籍女子昨晚10時許，在計程車上遺失手機，因即將要搭飛機返回澳洲，乘機資訊等皆在手機中，故焦急向楊梅警分局求助，所幸在警方協助之下順利找回手機，並前往搭乘飛機返回澳洲。
澳籍女子昨至楊梅警分局楊梅派出所向警方表示，她手機在計程車上遺失，然而致電55688台灣大車隊計程車公司卻被告知未發現手機，女子無台灣手機號碼，也不記得蘋果手機專屬APPLE ID導致無法尋找及回撥手機。因女子全程以英語對話，電話中講不清楚。
警方經過溝通後發現女子誤以為台灣計程車公司只有一家，故聯繫錯誤計程車行導致誤會。楊梅派出所警員鍾敏調閱楊梅火車站至旅店沿路監視器確認女子所搭乘計程車車號，並請求桃園警分局青溪派出所協助聯繫該計程車公司，最後終於成功聯絡上計程車司機將手機送至派出所，女子對員警可全程用英語跟她清楚的溝通，明白她的意思，讓她順利找回手機並前往搭乘飛機返家表達感謝，也稱讚台灣果然是很棒的國家。
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