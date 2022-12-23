旁車狂對貨車猛按喇叭 駕駛先聞到燒焦味才驚覺「整輛車燒起來」
高雄大寮今天下午發生一起火燒車事故，49歲劉姓男子，駕駛貨車下大寮交流道，聽聞身旁車輛猛按喇叭，轉頭查看才發現整台貨車濃煙密布，現場熱心民眾協助報案，消防出動3車10人前往救援，及時撲滅火勢，現場無人傷亡。
劉姓駕駛向警方表示，車上載運舊衣回收筒的舊衣，起火當時正要前往大寮收運舊衣，行經中山高速公路接台88快速道路，在下午4時8分許下大寮交流道，聽到隔壁車輛大鳴喇叭，還未清楚狀況就聞到燒焦味，回頭一看才發現整輛車燒起來了。
劉男驚險回憶，火燒車當下他從駕駛座只見後方一團黑煙，不見火源，緊急停靠路邊下車查看，發現大火已在車斗熊熊燃起，滿載的舊衣物快速燒成焦黑，現場目睹民眾趕快幫忙報案，消防緊急到場撲滅火勢，無人傷亡。
警方初步了解，劉男駕駛貨車途中皆未與其他人車發生碰撞，也沒有交通違規情形，現場也無丟棄煙蒂，詳細起火原因待消防火鑑科進一步查明。
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