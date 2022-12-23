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八德火警釀母子死傷 父在外工作躲過一劫

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德區介壽路二段今天清晨傳祝融，一棟老舊公寓3樓民宅不明原因起火，由於屋內堆放雜物眾多，火勢迅速蔓延，鄰居發現時，濃濃黑煙與火舌已不斷從鐵窗竄出，事件也導致屋內丁姓母子1死1傷，令鄰居不勝唏噓。

這起火警發生在清晨6時許，由於現場是４層樓公寓建築，起火民宅樓上還有住人，鄰居起床聞到煙味查看，發現不對勁才報警；鄰居指出，最初發現火勢是屋後廚房位置，但火勢延燒迅速，沒多久時間，屋前客廳窗戶也開始冒黑煙，當時所有人都逃到屋外避難，但未見起火民宅有人逃出或呼救。

警消趕抵現場時，起火民宅客廳、廚房已全面燃燒，破門搶救後，在屋內2個房間分別找到68歲的丁姓婦人和她31歲的兒子。丁婦的房間因為沒有關門，也被大火吞噬，書桌、衣櫃和床板全都燒成焦炭，天花板也被燒穿僅剩支架，丁婦被發現時已明顯死亡。丁婦的兒子雖然有關房門，但抵擋不了高溫及濃煙入侵，天花板吊燈融化變形，人也因為吸入過多濃煙昏迷，至今仍在加護病房急救。

丁婦丈夫多在外工作，鮮少回家，今天上午聽聞消息趕回，心情也是錯愕徬徨，目前正在醫院關心兒子狀況；鄰居表示，丁姓母子平時寡言，少與鄰居互動，過去雖曾發生爭吵，但也沒有太大衝突，不曉得與此次火警有無關聯。警消則表示，由於現場全面燃燒，且燒毀情況嚴重，確切起火點與起火原因有待火調進一步追查。

桃園市八德區今天清晨火警釀1死1傷，母子天人永隔，令鄰居不勝唏噓。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德區今天清晨火警釀1死1傷，母子天人永隔，令鄰居不勝唏噓。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德區今天清晨火警釀1死1傷，母子天人永隔，令鄰居不勝唏噓。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德區今天清晨火警釀1死1傷，母子天人永隔，令鄰居不勝唏噓。記者陳俊智／翻攝

兒子 公寓 房間 火災

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