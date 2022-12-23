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心急救家貓！婦未注意地面濕滑 從三樓掉落幸無生命危險
新北市樹林區洪姓婦人，今天上午，在水源街住處三樓，見其飼養的貓咪搖墜欲下，她焦急的伸手欲救，卻沒注意地上溼滑，直接從3樓陽台邊，掉落至一樓臨停計程車擋風玻璃，造成其身體多處擦挫傷、骨折，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。
經調查，洪姓婦人（55歲）今天上午9時34分左右，她在新北市樹林區水源街住處三樓陽台，見其飼養的貓咪，在陽台上搖墜欲下，她趕緊伸手準備救援，卻未注意到陽台地上濕滑，直接從三樓掉落到一樓計程車擋風玻璃上，導致洪婦臉部、四肢、臀部多處擦挫傷、髖骨骨折。
洪婦丈夫李男（57歲）聽到碰聲巨響查看，驚見其妻洪婦掉落一樓計程車上，趕緊衝到樓下協助送醫急救，所幸到院治療後沒有生命危險。
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